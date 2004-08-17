اتحاديه اروپايي كارشناس به افغانستان اعزام خواهد كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اين هيات بيست و پنج نفره كه هيات حمايت و نظارت نام دارد پس از تعهد بيست و چهار ميليون يورويي كميسيون اروپا براي حمايت از انتخابات نهم اكتبر افغانستان به تصويب رسيد .



كميسيون اروپا اعلام كرد : اين هيات بر ابعاد مهم راي گيري ، اتمام روند انتخابات نظارت خواهند داشت و توصيه هايي را در باره انتخابات آتي و گسترش روند دموكراسي در افغانستان به مسئولين اين كشور ارائه خواهند كرد .



اين كميسيون همچنين مي افزايد : حمايت مالي كشور هاي عضو اتحاديه اروپايي ، اروپا را بزرگترين اهداكننده كمك هاي مالي به افغانستان كرده است كه شامل تامين نيمي از هزينه ثبت نام از راي دهندگان و بيش از چهل درصد از هزينه سازماندهي انتخابات مي باشد .



هيات افغاني كارشناسان اتحاديه اروپا را در كابل و مراكز اين كشور مستقر خواهد كرد تا براي سه ماه بر روند برگزاري انتخابات نظارت داشته باشند .



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