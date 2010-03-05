دستگیری ریگی شکستی بزرگ برای استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام اظهار داشت: بازتولید حقایق اسلامی، پیاده کردن سیره پیامبر در زندگی مردم و استحکام بخشیدن به وحدت اسلامی برای مقابله با استکبار از جمله سفارشات مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام بود.

وی با اشاره به دستگیری خبرنگار ایرانی در ایتالیا تصریح کرد: این خبرنگار به جرم خرید و فروش اسلحه در پی دستگیری مزدور تروریست ریگی دستگیر شده است.

امام جمعه بوشهر افزود: بدون شک دستگیری ریگی یک شکست بزرگ برای سردمداران تروریست و سرویس‌های جاسوسی از جمله آمریکا و انگلیس است.

صفایی بوشهری ادامه داد: آنان با دستگیری خبرنگار ایرانی می‌خواهند جریانی را به راه بیندازند که خبر دستگیری ریگی تحت شعاع قرار بگیرد.

وی گفت: این خبرنگار برای خرید دوربین اقدام کرده بود اما به جرم خرید سلاح دستگیر شده است، هر چند خرید دوربین در هیچ جای دنیا جرم نیست.

امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصراف کنندگان مورد مهر و محبت خداوند نیستند، گفت: اسراف کنندگان ضمن اینکه موجب تورم در جامعه می‌شوند قدرت اقتصادی خود را کاهش داده و موجب فقر تدریجی خانواده می‌شوند.

وی با گرامیداشت 15 اسفند روز درختکاری اهمیت این کار را برشمرد و اضافه کرد: درختکاری و فضای سبز موجب سلامت محیط زیست و نشاط و شادابی جامعه می‌شود.

صفایی بوشهری گفت: یکی از آثار درختکاری کنترل گرد و غبار است که متاسفانه این روزها شاهد این پدیده ناهنجار در کشور هستیم.