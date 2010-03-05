اسرائیل غاصب به دنبال ایجاد اختلاف بین مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه های نماز جمعه افزود: در زمان کنونی بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به هوشیاری، وحدت و انسجام و همدلی است و باید به فرامین مقام معظم رهبری لبیک گفت.

وی ادامه داد: امروز ملت مسلمان ایران ثابت کرده است که با وحدت کلمه و یکپارچگی پشت سر مقام معظم رهبری و ولایت فقیه همچنان محکم و استوار ایستاده اند.

آیت الله قربانی همچنین ضمن تبریک میلاد رسول اکرم (ص) و هفته وحدت گفت: در شرایط کنونی اتحاد از ضروری ترین مسائل در جامعه است چرا که اتحاد و وحدت میان مسلمانان موجب کاهش قدرت دشمن و همچنین آنان را در برابر قدرت اسلام تسلیم خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه بزرگترین پیام پیامبران الهی، وحدت و پرهیز از نفاق است، افزود: تداوم انقلاب و آینده نظام اسلامی با وحدت و همدلی ملت قهرمان ایران محقق شده و ضامن بقای آن نیز وحدت و همبستگی ملی و دینی است.

خطیب جمعه رشت در ادامه بر همبستگی مسلمانان در مقابل کفر جهانی تأکید کرد و اظهارداشت: استکبار در براندازی نظام به این نتیجه رسیده است که تحریم اقتصادی و مبارزه نظامی دیگر شیوه های مناسبی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی نیست و باید به دنبال راه حل تازه ای باشند.

وی گفت: تمامی مسلمانان باید هوشیار باشند، زیرا استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا، از وحدت مسلمانان سخت به وحشت افتاده است.

آیت الله قربانی هفته وحدت را اصلی ترین عامل همبستگی و مشارکت عمومی توصیف کرد و افزود: جهان اسلام می تواند در سایه وحدت و انسجام، به آرمانهای انسانی و اسلامی دست یابد.

وی همچنین بزرگترین کار در انقلاب را خدمت‌ رسانی مستقیم به پابرهنه‌ ها دانست و گفت: به برکت انقلاب اسلامی بالاترین افتخار و توفیق و سعادت که همانا رسیدگی به وضعیت محرومان و مستضعفان است، به امدادگران کمیته امداد محول شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان فعالیتهای همچون رسیدگی به امور فرهنگی و خودکفایی خانوادههای بی بضاعت را از کارهای بسیار ارزشمند کمیته امداد برشمرد و افزود: کمیته امداد قدمهای مثبتی در محرومیت ‌زدایی در کشور برداشته اشت.

خطیب جمعه رشت در ادامه با اعلام اینکه دستگیری ریگی گام مثبتی در ارتقای امنیت جامعه و همچنین موجب تحقیر و شکست استکبار جهانی شد، یاد آورشد: سربازان گمنام امام زمان (عج) با تلاشهای شبانه روزی و این اقدام شجاعانه ثابت کردند که جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه در مقابل تجاوزگران و نا امن‌ کنند گان جامعه ایستاده است.