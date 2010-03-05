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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

خبر فوری /

صهیونیستها به مسجدالاقصی یورش بردند

صهیونیستها به مسجدالاقصی یورش بردند

شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری از یورش نظامیان صهیونیست به نمازگزاران در مسجد الاقصی و زخمی شدن یک فلسطینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از درگیری شدید با فلسطینی ها وارد صحن مسجدالاقصی شدند.

در این درگیری که پس از نماز جمعه آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد یک فلسطینی به ضرب گلوله پلاستیکی زخمی شده است.

در روزهای گذشته درگیری های خونینی در شهرهای قدس اشغالی و الخلیل در اعتراض به تصمیم رژیم صهیونیستی در ملحق کردن حرم ابراهیمی و مسجد بلال بن رباح دو مکان مقدس اسلامی به آنچه "میراث یهود" نامیده می شود وقوع پیوسته است که منجر به زخمی شدن ده ها فلسطینی شده است.

کد مطلب 1045823

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