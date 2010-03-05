صهیونیستها به مسجدالاقصی یورش بردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از درگیری شدید با فلسطینی ها وارد صحن مسجدالاقصی شدند.

در این درگیری که پس از نماز جمعه آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد یک فلسطینی به ضرب گلوله پلاستیکی زخمی شده است.

در روزهای گذشته درگیری های خونینی در شهرهای قدس اشغالی و الخلیل در اعتراض به تصمیم رژیم صهیونیستی در ملحق کردن حرم ابراهیمی و مسجد بلال بن رباح دو مکان مقدس اسلامی به آنچه "میراث یهود" نامیده می شود وقوع پیوسته است که منجر به زخمی شدن ده ها فلسطینی شده است.