براون حمایت انگلیس از جنگ عراق را "تصمیمی درست" خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گوردون براون" نخست وزیر بریتانیا امروز جمعه در کمیته بررسی دلایل جنگ عراق گفت که حمایت لندن از این جنگ به دلایل مناسب و معقول تصمیمی درست بود.

دلیل حضور براون در این کمیته فشار احزاب مخالف دولت بر حزب کارگر اعلام شده است.

کمیته بررسی دلایل جنگ عراق در اصل برای تثبیت موقعیت براون و تضمین موفقیت پیروزی حزب کارگر در انتخابات عمومی 6 می (16 اردیبهشت) تشکیل شد اما اکنون با کشیده شدن پای خود براون به این کمیته تحقق اهداف از پیش تعیین شده آن در پرده ای از ابهام قرار گرفته است.