وزارت خارجه راه حلی اساسی برای گرد وغبار پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آیت الله حیدری در خطبه های نماز جمعه امروز اهواز اظهار داشت: پدیده گرد و غبار چند سالی است که مردم خوزستان را به شدت آزار می دهد و زندگی را برای آنها مشکل کرده است. این پدیده در چند روز اخیر مجددا در خوزستان با شدت فراوان آغاز شده است که انتظار داریم مسئولان برای حل آن وارد عمل شوند.

وی افزود: البته آنچه مشخص است این است که منشا این پدیده نه کشور ایران که چند کشور از جمله عراق، عربستان، اردن و سوریه است و انتظار می رفت سازمان ملل برای حل این مشکل منطقه ای وارد عمل شود ولی متاسفانه این سازمان در این خصوص کوتاهی فراوانی داشته و تاکنون در این رابطه منفعل نشان داده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان ادامه داد: به همین دلیل انتظار داریم وزارت امور خارجه برای حل این مشکل وارد عمل شود و با همکاری کشورهای منطقه راه حلی اساسی برای برطرف کردن این مشکل مخرب پیدا کند هر چند برای همه مشخص است که حل این مشکل سخت و دشوار است.

آیت الله حیدری به بازتابهای فوق العاده بالای دستگری ریگی در جهان اشاره کرد و گفت: این اتفاق تنها دستگیری یک جوان 27، 28 ساله نیست بلکه دستگیری کسی است که بسیاری از سرویس های اطلاعاتی جهان از جمله آمریکا، انگلیس، رژیم اشغالگر قدس، عربستان و پاکستان از وی حمایت می کردند تا مبادا به دست ایران بیفتد ولی سرانجام همه قدرت بالای نیروهای اطلاعاتی کشور را مشاهده کردند و سربازان گمنام امام زمان(عج) وی را دستگیر و به کشور منتقل کردند.

امام جمعه موقت اهواز به 15 اسفند روز درختکاری اشاره و تصریح کرد: در این روز یک سنت حسنه به شکلی وسیع در کشور انجام می شود و آن کاشتن در خت است و انتظار داریم امسال شاهد کاشتن درخت های بی شماری در کشور باشیم.