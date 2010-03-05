یک هزار اصله نهال بین نمازگزاران بوشهری توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در حاشیه توزیع این نهال ها مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بوشهر به مهر گفت : هدف از توزیع این شمار نهال گرامیداشت روز درختکاری و توسعه فضای سبز شهری است.

ایرج مشایخ افزود: بخش عمده ای نهال های توزیع شده بنجامین، انجیر بنگالی، فیکوس معمولی و جنگلی و رزماری است.

وی اظهار داشت: باتوجه به پایین بودن میزان سرانه فضای سبز بوشهر نسبت به میانگین کشوری و محدود بودن اعتبار شهرداری دستگاههای اجرایی و مردم باید در توسعه فضای سبز مشارکت کنند .

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بوشهر با بیان این که هم اینک 35پارک محله ای و عمومی با مساحت 35هکتار در شهر بوشهر وجود دارد، گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز بوشهر 5 متر مربع است.

وی ابراز امیدواری کرد: شهروندان بوشهری به عنوان حافظان اصلی بیت المال، شهرداری بوشهر را در توسعه فضای سبز ،شهری سالم و مدرن یاری کنند.