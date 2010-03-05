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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

یک هزار اصله نهال بین نمازگزاران بوشهری توزیع شد

یک هزار اصله نهال بین نمازگزاران بوشهری توزیع شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: همزمان با روز درختکاری یک هزار اصله نهال بین نمازگزاران بوشهری بعد از اقامه نماز جمعه به صورت رایگان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در حاشیه توزیع این نهال ها مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بوشهر به مهر گفت: هدف از توزیع این شمار نهال گرامیداشت روز درختکاری و توسعه فضای سبز شهری است.

ایرج مشایخ افزود: بخش عمده ای نهال های توزیع شده بنجامین، انجیر بنگالی، فیکوس معمولی و جنگلی و رزماری است.

وی اظهار داشت: باتوجه به پایین بودن میزان سرانه فضای سبز بوشهر نسبت به میانگین کشوری و محدود بودن اعتبار شهرداری دستگاههای اجرایی و مردم باید در توسعه فضای سبز مشارکت کنند.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بوشهر با بیان این که هم اینک 35پارک محله ای و عمومی با مساحت 35هکتار در شهر بوشهر وجود دارد، گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز بوشهر 5 متر مربع است.

وی ابراز امیدواری کرد: شهروندان بوشهری به عنوان حافظان اصلی بیت المال، شهرداری بوشهر را در توسعه فضای سبز ،شهری سالم و مدرن یاری کنند.

کد مطلب 1045830

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