نمایشگاه بهاره استان خوزستان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس سازمان بازرگانی استان خوزستان در خصوص این نمایشگاه به خبرنگار مهر در اهواز گفت: در این موقع از سال به علت افزایش تقاضای مردم برای خرید کالاهای مختلف اقدام به برگزاری نمایشگاه بهاره برای عرضه محصولات مورد نیاز مردم کردیم.

محمد حسین چراغی افزود: این نمایشگاه از 14 تا 21 اسفند در 202 غرفه به عرضه محصولات مختلف می پردازد و پیش بینی های صورت گرفته به گونه ای است که کل نیاز مردم در این نمایشگاه تامین شود.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه محصولات با 10 تا 15 درصد تخفیف با حفظ کیفیت کالا عرضه می شود و نمایشگاه از 10 صبح تا 10 شب به کاری خود ادامه خواهد داد.

چراغی عنوان کرد: در کل استان خوزستان 22 نمایشگاه بهاره برگزار می شود تا سایر هم استانی ها نیز از این فرصت برای خرید کالاهای مورد نیاز خود با قیمتی مناسب اقدام کنند.

رئیس سازمان بازرگانی خوزستان در خصوص اینکه برخی از مراجعه کنندگان اظهار می کنند که قیمت برخی اجناس همانند بازار و در مواردی بالاتر از قیمت بازار است، گفت: شاید اجناس از نظر کیفیت فرق کند و مردم متوجه این مسئله نشده اند ولی در کل چنانچه قیمت کالایی از بازار گرانتر بود با فروشنده به شدت برخورد می شود.

چراغی افزود: ستاد 124 هم در نمایشگاه مستقر است و مردم می توانند تخلفات را گزارش دهند و در اسرع وقت به شکایت آنها رسیدگی می شود ضمن اینکه یک قاضی از سازمان تعزیرات هم در نمایشگاه مستقر است تا فورا به شکایت مردم رسیدگی کند.

وی در خصوص عدم نصب برچسب قیمت روی برخی کالاها در نمایشگاه اظهار داشت: برخی فروشندگان فرصت کافی برای این کار را نداشتند ولی در ظهر تمام کالاها دارای برچسب قیمت خواهند بود.