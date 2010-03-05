کشته شدن 20 نظامی خارجی و 120 طالبانی در عملیات هلمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "ظهیر عظیمی" سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: از زمان آغاز عملیات مشترک ناتو و نیروهای افغان علیه طالبان در ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان که از 13 فوریه (24 بهمن) آغاز شده است، تاکنون 120 طالبانی کشته و 56 فرد دیگر بازداشت شدند.

وی همچنین افزود: از زمان آغاز عملیات مشترک علیه طالبان در مناطق "مرجاه" و "نادعلی" بیش از 20 نظامی خارجی کشته شدند.

عظیمی ضمن موفقیت آمیز خواندن عملیات مشترک در افغانستان گفت که هم اکنون مردم در حال بازگشت به خانه های خود هستند و نظامیان در ایستگاه های بازرسی برای افزایش امنیت در مناطق مرجاه و نادعلی تلاش می کنند.

وی در عین حال به درگیریهای پراکنده و انفجار بمب های جاده ای در بخشهایی از این مناطق اشاره کرد.

هدف از عملیات مشترک خارج کردن و پاکسازی نیروهای طالبان از مناطق مرجاه و نادعلی، حفاظت از جان غیر نظامیان و احیای خدمات عمومی و تاسیس دولت افغانستان در این منطقه از اهداف این عملیات عنوان شده است.

همچنین 4 هزار نیروی انگلیس، 4 هزار تفنگدار آمریکایی و 5 هزار نیروی افغان در این عملیات شرکت کرده اند.