500 مددجوی ندامتگاه قزلحصار مدرک مهارت فنی و حرفه ای دریافت کردند

رجبعلی آژیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در سال جاری هفت مرحله آزمون برای 900 نفر از مددجویان در 17 رشته فنی حرفه ای برگزار شده و تاکنون قریب 500 نفر از آنان موفق به اخذ مدرک مهارت فنی حرفه ای شده اند.

وی ادامه داد: این افراد پس از آزادی با مشغول شدن در رشته های مربوطه می توانند ضمن کمک به چرخ اقتصادی کشور به امرار معاش زندگی خود نیز کمک کنند.

این مسئول بیان کرد: با همت واحد فنی حرفه ای اداره فرهنگی تربیتی ندامتگاه قزلحصار، برگزاری آخرین مرحله آزمون فنی حرفه ای با حضور 141 نفر از مددجویان صورت گرفت.

وی اظهار داشت: در آستانه فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و میلاد رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق (ع) و آغاز هفته وحدت آخرین مرحله آزمون دوره های فنی حرفه ای در ندامتگاه قزلحصار برگزار شد.

آژیر عنوان کرد: مرحله پایانی آزمونهای فنی حرفه ای سالجاری در سه اندرزگاه این مرکز با نظارت اداره فنی حرفه ای شهرستان کرج با حضور 141 نفر از مددجویان در رشته های برقکار صنعتی، معرق کاری، منبت کاری، برقکار ساختمان و رایانه کار برگزار شد.

وی در خصوص فراگیری رشته های فنی حرفه ای توسط مددجویان نیز گفت: شرکت در این کلاسها علاوه بر کسب مدرک معتبر فنی حرفه ای دارای مزایای دیگری از قبیل طی کردن دوران محکومیت با استفاده بهینه از اوقات فراغت، بهره گیری از مزایای اعطایی زندان، اخذ وام جهت ایجاد اشتغال با هماهنگی مراکز بعد از خروج، از بین رفتن عوامل بزه به واسطه بیکاری و نداشتن فن وحرفه است.

در این دوره، اندرزگاه یک برگزار کننده دو رشته برقکار صنعتی با شرکت 16 نفرو معرقکاری 20 نفر از مددجویان، اندرزگاه 3 در سه رشته معرقکاری 27 نفر، منبت کاری 32 نفر، رایانه کار 23 نفر و در اندرزگاه هشت در یک رشته برقکار صنعتی و با حضور 23 نفر بوده اند.

تقدیر از 280 مددجوی قزلحصاری در رشته های مختلف ورزشی

مدیر ندامتگاه قزلحصار گفت: مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی جام دهه مبارک فجر با حضور مدیر و مسئولین در ندامتگاه قزلحصار برگزار و از 280 مددجو تقدیر شد.

حسینی ادامه داد: مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی جام دهه فجر در 11 رشته والیبال، فوتبال، تنیس روی میز، شطرنج، مچ اندازی، دارت، طناب کشی، کشتی، پرش طول، دوومیدانی و پرس سینه ولیفت با حضور چن تن از مسئولان ذیربط در این مرکز برگزار شد.

حسینی از فعالیتهای صورت گرفته جهت برگزاری این مسابقات تقدیر کرد و فراهم کردن زمینه های رقابت سالم از طریق برگزاری مسابقات را ابزاری جهت تقویت روحیه و ایجاد نشاط و شعف در مددجویان دانست.

وی برگزاری مسابقات و رقابتهای ورزشی را عاملی بازدارنده در راستای کاهش آسیبهای جسمی و روحی روانی عنوان کرد و افزود: ورزش در توسعه درست اندیشی و تقویت و بروز شخصت اجتماعی نقش بسزایی داشته و زمینه اصلاح وتربیت مددجویان را در طول تحمل کیفر فراهم کرده و آنان را از ارتکاب اعمال نابهنجار بازمی دارد.

مدیر ندامتگاه قزلحصار ورزش را زیربنای اساسی در ساختار محیط سالم و روابط دوستانه بین مددجویان دانسته و فراهم کردن شرایط توسعه وترویج این فرهنگ غنی را بسیار مهم دانست.