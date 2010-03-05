تور مسافرتی جزیره خارگ برای مسافرات نوروزی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جعفر پورکبگانی پیش از ظهر جمعه در نشست ستاد تسهیلات سفر شهرستان بوشهر افزود: راه اندازی تور یاد شده منوط به برطرف شدن برخی نواقصات است که در صورت برطرف شدن سریعاً این تور جهت بازدید از جاذبه های گردشگری این جزیره راه اندازی خواهد شد.

وی اظهار داشت: جزیره خارگ علاوه بر داشتن جاذبه های صنعتی صادارات در بخش نفت از آب وهوای خوب و جاذبه های طبیعی مناسبی برای مسافران نوروزی برخوردار است.

فرماندار بوشهر با تاکید بر هماهنگی بین دستگاه ‌های اجرایی استان جهت فراهم آوردن امکانات موجود جهت پذیرایی از مسافران نوروزی، گفت: با توجه به پیش‌ بینی و حجم بسیار بالای مسافران نوروزی به شهرستان بوشهر، دستگاه ‌های اجرایی و خدماتی با برنامه ‌ریزی مناسب از سوی ستاد تسهیلات سفر شهرستان نسبت به ارائه خدمات مطلوب به هموطنان اقدام کنند.