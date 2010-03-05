همایش ملی پیشگیری از جرم در مشهد به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، از جمله برنامه های این همایش تشکیل چهار کارگروه تخصصی در نشستهای مختلف با موضوعات الگوها و برنامه های پیشگیری، مبانی نظری و راهبردها و بسترهای دینی - حقوقی آن، پیشگیری از جرایم اقتصادی، جرم و حقوق بشر، تقنینی و قضایی، انتظامی، اجتماعی، تکرار جرم، نقش نهادهای اجتماعی - فرهنگی در کاهش جرم و پژوهشهای میدانی بود.

همچنین در صبح روز اختتامیه این همایش، دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانهای کشور پشت درهای بسته نشست مشترکی داشتند.

در ادامه همایش چهار کارگروه ذکر شده به ارائه گزارش و جمع بندی از مقالات مطرح شده در نشست های خود پرداختند.

ذوقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز بیانیه این همایش را به سمع حضار رساند که در بخشهایی از این بیانیه آمده بود: از آنجایی که بزهکاری در صورت افزایش، امنیت ملی را به خطر می اندازد و با تاکید بر این واقعیت جرم شناختی که پیشگیری از جرم وظیفه ای همگانی است که به نهاد و سازمان خاصی محدود نمی شود.

به دنبال استفاده از نوآوری ها و ظرفیت های نهادهای مذهبی و آموزه های دینی در تدوین الگوهای پیشگیری از جرم و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و اجتماعی سازنده هستیم.

تاکید بر انطباق سیاست ها، برنامه ها و رویه های عملی پیشگیری از جرم با اصول و موازین دینی و حقوق شهروندی، مشارکت فعال نهادهای تقنینی، ساختارمند کردن فعالیتها، مشارکت رسانه های عمومی در آگاهی مردم، حمایت از بخشهای مردم نهاد در این امر، تقویت همکاریهای بین المللی در زمینه پیشگیری از جرایم به ویزه جرم های سازمان یافته بین المللی و ایجاد دبیرخانه دائمی پیشگیری از جرم با مشارکت کلیه نهادها و سازمانها و برگزاری همایشهای منظم ملی و منطقه ای و سرعت بخشیدن به روند لایحه پیشگیری از جرم از دیگر موارد عنوان شده در این بیانیه بود.

در پایان مراسم نیز رونمایی از تمبر و تقدیر از مقالات برتر در این همایش صورت گرفت.