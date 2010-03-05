فیلم کوی دانشگاه در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد/ یک توصیه به انگلیس

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پخش فیلمی موسوم به کوی دانشگاه در شبکه بی بی سی و اظهارات بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر اینکه این فیلم در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد، تصریح کرد: در پی پخش این فیلم هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی طی جلسه ای با حضور مسئولان مربوطه این موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار داد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس هشتم تاکید کرد: در نتیجه بررسی های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ، آنچه که از ناحیه شبکه بی بی سی به عنوان فیلم کوی دانشگاه پخش شد هیچ مطلب جدیدی اضافه بر آنچه که در همان مقطع وقوع به اطلاع افکار عمومی رسیده بود، نداشت.

جلالی بیان داشت: در همان مقطع از ناحیه مسئولان موضوع کوی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته بود و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان عضو کمیته منصوب ازجانب رئیس مجلس به ریاست آقای ابوترابی نایب رئیس اول مجلس موضوع به صورت دقیق پیگیری شده بود و گزارشات آن درهمان مقطع به اطلاع مسئولان نظام رسید و پیگیری قضایی موضوع نیز در دستور کار مقامات قضایی قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اضافه کرد: پخش این فیلم در این مقطع زمانی بعد از حضور شورانگیز مردم ایران در راهپیمایی با شکوه 9 دی و 22 بهمن و موفقیت های ملت ایران در بخش های هوا، فضا و هسته ای و دریایی و نیز دستگیری تروریست شرق کشور جهت ایجاد محرک جدید به منظور مهندسی افکار عمومی ملت ایران صورت گرفته است.

وی یادآور شد: البته مردم ایران هوشمندتر از آن هستند که تحت تاثیر این القائات قرار بگیرند.

جلالی در خاتمه بیان داشت: توصیه ما به کشورانگلیس این است که سیاست های خود را در قبال ایران که نمونه های آن در شبکه بی بی سی وجود دارد، تغییر دهد.