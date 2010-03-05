ایران عزت و سربلندی شیعیان کشور آذربایجان را می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نماینده ولی فقیه در استان اردبیل امروز در خطبه های نماز جمعه این شهرستان اظهار داشت: دولت آذربایجان باید به این مهم توجه کرده و از نزدیکی بین دو ملت هراس نداشته باشند.

وی با اشاره به حذف روادید برای اتباع جمهوری آذربایجان از سوی دولت ایران افزود: برای توسعه و تحکیم روابط بین دو ملت، دولت آذربایجان نیز باید نسبت به حذف ویزا برای اتباع جمهوری اسلامی اقدام نماید.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: هم اکنون حذف ویزا برای اتباع آذربایجان باعث تحرک مثبت و قابل توجه در بین شیعیان این کشور شده و شاهد افزایش تردد و مسافرت به مشهد برای زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) از سوی شیعیان این کشور می باشیم.

وی خواستار رعایت حرمت و احترام این زائران و مسافران از سوی مردم استان اردبیل و نیز استانهای دیگر شد و ابراز داشت: این خصوصیات باید باید در معامله و داد و ستد با این افراد بیش از پیش حفظ شود و پزشکان استان نیز باید با دلسوزی و حس مسئولیت نسبت به معاینه و معالجه مریضهای این کشور اقدام نمایند.

عاملی با اشاره به ارزانی کالا و مایحتاج عمومی بویژه مواد غذایی در کشورمان و گرانی این کالاها در آذربایجان، از مسئولان شهرستانهای آستارا و بیله سوار به عنوان نقطه تردد اتباع این کشور خواست تدابیری اتخاذ کنند که به شهروندان و مردم کشورمان فشار مضاعف وارد نیاید.

وی همچنین با اشاره به هفته نیکوکاری؛ توجه به احسان، بخشش و رسیدگی به مشکلات محرومان جامعه را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: نامگذاری هفته نیکوکاری در آستانه تغییر سال و تقارن آن با عید نوروز معانی بسیار عمقی دارد که باید در بین مردم تبیین شود.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اقدام خیری که خواستار کمک به آزادی زندانیان مالی با تعهد کمتر از ده میلیون ریال در این استان شده است، متذکر شد: تحقق این اعمال تعاریف دیگری از عبادت در جامعه بیان می کند که ضروریست مرد توجه ویژه قرار گیرد.

رواج خرافات در جامعه هویت اسلامی را از بین می برد

وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به اعیاد اسلامی در جامعه خاطر نشان کرد: فلسفه اعیاد اسلامی نظیر عید فطر و قربان و.. باید در جامعه بازشناسی و بازگو شود تا با شناخت درست و تبیین عمیق آن از انحراف و سقوط بشر جلوگیری شود.

عاملی با بیان اینکه رواج خرافات در جامعه، هویت اسلامی را از بین خواهد برد، تدین را از مهمترین ویژگیهای جامعه اسلامی برشمرد و افزود: بسیاری از انحرافات و ناهنجاریهای اجتماعی از رفتار، اعمال، پوشش و حتی خوراک نامناسب و رواج شعایر کفر و فرهنگ غربی آغاز می شود و این مهم نباید در جامعه کوچک و بی اهمیت شمرده شود.

وی با انتقاد از برخی کشورهای اسلامی که آداب و قوانین غربی و مسیحی در آنها رواج دارد و حتی تقویمشان نیز میلادی است، نسبت به رواج آداب و رسوم کوچک و پیش پا افتاده غربی از جمله روز والنتین در جامعه خودمان هشدار داد.

امام جمعه اردبیل در پایان تقوا را توشه ای برای سفر ابدی و الهی دانست و یاد آور شد: زندگی لذات مقطعی و زودگذر نبوده، بلکه بنا به روایتی از حضرت علی (ع) این عالم حق و حقیقت بوده و انسانها بازیچه ای برای هستی به شمار نمی رود و اهدافی برتر و الهی تر در بطن آن نهفته است.