هفت گام اساسی کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه سال 89 کل کشور

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگارمهر تصریح کرد: کمیسیون تلفیق بعد از جلسات متعدد تصمیم گرفت که حدود 37 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه را کاهش دهد و به عبارت دیگر بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق کاهش یافته است.

نماینده مردم بجنورد تصریح کرد: گام نخست کمیسیون تلفیق این بود که صندوق توسعه ملی در بودجه به جایگاه واقعی خود برگشت و 12 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار این صندوق از بودجه برداشته شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت موظف است تا پایان اردیبهشت اساسنامه صندوق توسعه ملی را به مجلس ارائه دهد چرا که پیشتر دولت با تنظیم آئین نامه ای برخی افراد شامل رئیس جمهور و وزیر اقتصاد را به عنوان اعضای هیئت مدیره این صندوق انتخاب کرده بود اما درکمیسیون تلفیق این مورد حذف و مقرر شد اساسنامه صندوق توسعه ملی از سوی دولت ارائه و توسط مجلس تصویب شود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه گام دوم کمیسیون تلفیق، تنظیم رابطه دولت و شرکت نفت بوده که بر اساس آن سه ماه به دولت مهلت داده شده که اساسنامه شرکت نفت را بیاورد و درغیر این صورت مجلس رابطه دولت وشرکت نفت را تنظیم وتعریف خواهد کرد.

وی یادآور شد: حدود 4 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از فروش نفت و میعانات که به عنوان سود به جیب شرکت نفت می رفت از سوی مجلس به درآمدهای دولت اضافه شد و این یک گام در جهت تعریف روابط دولت و شرکت نفت به شمار می رود.

ثروتی خاطرنشان کرد: گام دیگر کمیسیون تلفیق این بود که در بحث هدفمند کردن یارانه ها رقم مورد نظر دولت مبنی بر 40 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها به 20 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

وی گام چهارم کمیسیون تلفیق را جلوگیری از افزایش هزینه های جاری دولت عنوان کرد.

ثروتی در رابطه با گام پنجم کمیسیون تلفیق نیز افزود: در این کمیسیون قوانین بودجه های قبلی در بودجه سال 89 تعریف شده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه تثبیت برخی مواد قانون برنامه چهارم را در بودجه سال 89 از دیگر اقدامات کمیسیون تلفیق عنوان کرد.

نماینده مجلس با بیان اینکه در بودجه سال 89 دولت همچون سال گذشته ردیف های بودجه ای را در قالب 39 بند به مجلس ارائه داده بود، اظهار داشت: مجلس بار دیگر که این ردیف ها را به 272 بند گذشته بازگرداند.

وی اضافه کرد: همچنین کمیسیون تلفیق 12 هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبار جدید برای دولت خلق کرد که این کار نیز در نوع خود قابل توجه است.

ثروتی درپایان بیان داشت: درکل بودجه سال 89 در کمیسیون تلفیق حدود 37 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که این کاهش شامل 12 هزار و 800 میلیارد تومان حذف اعتبار صندوق توسعه ملی ، 20 هزار میلیارد تومان کاهش اعتبار هدفمند کردن یارانه ها و 4 هزار میلیارد تومان کاهش بودجه عمومی دولت است.