انتخاب اعضاي مجلس ملي عراق به تاخير افتاد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، در حالي كه قرار بود براساس برنامه زمانبندي شده اعضاي مجلس ملي عراق امروز انتخاب شوند، اين امربه فردا موكول شد.



گفتني است صدها تن از اعضاي كنفرانس ملي عراق در بغداد امروز تهديد كردند درصورتي كه سيستم راي گيري براي انتخاب اعضاي مجلس ملي عراق ( پارلمان) اصلاح نشود، نشستهاي كنفرانس ملي عراق را رها خواهند كرد.



عزيز الياسري عضو " اجتماع دموكراتيك عراق" در اين باره اعلام كرد: احزاب اصلي و بزرگ كنترل وسيطره خود را بر كنفرانس ملي عراق اعمال كرده و تلاش دارند تا اعضاي مجلس ملي عراق از ميان اعضاي خود تعيين شوند.

وي تاكيد كرد: اين گونه اقدامات منجر به شكست كنفرانس ملي عراق خواهد شد.



قرار است كنفرانس ملي عراق از ميان خود، 81 تن را انتخاب كند تا به همراه 19 عضو شوراي حكومت انتقالي سابق عراق كه مسئوليتهايي را در دولت موقت عراق نپذيرفته اند، يكصد عضو مجلس ملي عراق را تشكيل دهند.

اين مجلس وظيفه نظارت بر عملكرد دولت موقت عراق را برعهده خواهد داشت.

