حکیم ملت عراق را به حضور گسترده در انتخابات پارلمانی فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سید عمار الحکیم در خطبه های امروز نماز جمعه در بغداد خاطرنشان کرد: از شما می خواهم که در انتخابات پارلمانی عراق حضوری گسترده داشته باشید زیرا این انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در ادامه گفت: ما باید ندای مرجعیت عالی دینی عراق را پاسخ دهیم و هنگامی که آنها اهمیت انتخابات را تشخیص می دهند ما باید به آن توجه کنیم.

وی با بیان این مطلب افزود: ما می خواهیم دلسوزترین شخص را برای منافع عراق، حال و آینده آن انتخاب کنیم لذا باید در مورد فهرست های انتخاباتی به دقت تحقیق کنیم.

انتخابات پارلمانی در کشور عراق روز یکشنبه 16 اسفند برگزار خواهد شد. انتخابات برای عراقی های مقیم خارج از امروز به مدت 3 روز در 16 کشور دنیا از جمله ایران آغاز شده است.

6 هزار و 172 نامزد از 165 حزب و تشکل سیاسی برای کسب 325 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در این انتخابات 12 ائتلاف وجود دارد.