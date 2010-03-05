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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۲

نوروزی اعلام کرد:

ناباروری یکی از پنج علت اصلی طلاق در میان زوجهای جوان کشور

ناباروری یکی از پنج علت اصلی طلاق در میان زوجهای جوان کشور

نائب رئیس شورای عالی نظام پزشکی از ناباروری به عنوان یکی از پنج علت اصلی طلاق در میان زوجهای جوان کشور نام برد و گفت: این در حالی است که ایران در ردیف 10 کشور برتر دنیا در درمان ناباروری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نوروزی در کنگره باروری و ناباروری ایران افزود: پیشرفتهای چشمگیر متخصصین و جامعه پزشکی کشور در سالهای اخیر، ایران را در ردیف 10 کشور برتر دنیا در زمینه درمان ناباروری و سلولهای بنیادی قرار داده است.

دبیر انجمن علی باروری و ناباروری ایران ادامه داد: بررسیها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 3 میلیون نفر از زوجهای کشور از مشکلات ناباروری رنج می‌برند و سالانه نیز حدود 15 درصد به جمعیت زوجهای نابارور کشور اضافه می‌شود. این در حالی است که در سایه پیشرفتها و تلاشهای متخصصین و دانشمندان ایرانی، کشور ما در حال حاضر در ردیف 10 کشور برتر دنیا در درمان ناباروری است.

وی افزود: متاسفانه با وجود تمامی امکانات، تجهیزات، دانش و تخصص چشمگیر متخصصین ایرانی‌ هنوز نتوانسته‌ایم از تمامی ظرفیت‌ها برای درمان ناباروری به طور کامل استفاده کنیم چرا که بسیاری از زوج‌ها به دلیل مسائل فرهنگی و یا مشکلات مالی به پزشکان معالج و مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. به همین خاطر امیدواریم رسانه‌ها با کمک کارشناسان و دست‌اندرکاران جامعه علمی پزشکی کشور در زمینه فرهنگ سازی برای مراجعه زوج‌های نابارور به مراکز درمانی تلاش نمایند.

نوروزی با بیان اینکه ناباروری یکی از 5 علت اصلی طلاق در میان زوجهای جوان کشور است خاطر نشان کرد: متاسفانه بسیاری از مشکلات روحی، روانی و افسردگیهای زنان و مردان نابارور نیز ریشه در بیماری آنها دارد.

دبیر انجمن علمی باروری و ناباروری ایران در ادامه ایجاد بانک ثبت اطلاعات اهداء را با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات افراد بسیار ضروری خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه اطلاعات ژنتیکی در کشور ثبت نمی‌شود و این موضوع به عنوان یکی از ضعف‌های بزرگ در درمان ناباروری است توجه مسئولان برای ایجاد بانک اطلاعات ضروری است.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از 90 درصد زوجهای نابارور کشور می‌توانند با روشهای درمانی مختلف بچه ‌دار شوند اما به دلیل برخی مشکلات فرهنگی و اقتصادی و عدم حمایت بیمه ها از نعمت فرزند بی بهره می‌مانند که یقینا مسئولان و دست اندرکاران مربوطه باید در این زمینه تصمیمات جدی و مهم اتخاذ کنند تا زوجهای جوان به خاطر ناتوانی مالی با مسائل و مشکلات مختلف از جمله طلاق یا بیماریهای روحی، روانی رو به رو نشوند.

کد مطلب 1045855

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