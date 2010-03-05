ناباروری یکی از پنج علت اصلی طلاق در میان زوجهای جوان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نوروزی در کنگره باروری و ناباروری ایران افزود: پیشرفتهای چشمگیر متخصصین و جامعه پزشکی کشور در سالهای اخیر، ایران را در ردیف 10 کشور برتر دنیا در زمینه درمان ناباروری و سلولهای بنیادی قرار داده است.

دبیر انجمن علی باروری و ناباروری ایران ادامه داد: بررسیها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 3 میلیون نفر از زوجهای کشور از مشکلات ناباروری رنج می‌برند و سالانه نیز حدود 15 درصد به جمعیت زوجهای نابارور کشور اضافه می‌شود. این در حالی است که در سایه پیشرفتها و تلاشهای متخصصین و دانشمندان ایرانی، کشور ما در حال حاضر در ردیف 10 کشور برتر دنیا در درمان ناباروری است.

وی افزود: متاسفانه با وجود تمامی امکانات، تجهیزات، دانش و تخصص چشمگیر متخصصین ایرانی‌ هنوز نتوانسته‌ایم از تمامی ظرفیت‌ها برای درمان ناباروری به طور کامل استفاده کنیم چرا که بسیاری از زوج‌ها به دلیل مسائل فرهنگی و یا مشکلات مالی به پزشکان معالج و مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. به همین خاطر امیدواریم رسانه‌ها با کمک کارشناسان و دست‌اندرکاران جامعه علمی پزشکی کشور در زمینه فرهنگ سازی برای مراجعه زوج‌های نابارور به مراکز درمانی تلاش نمایند.

نوروزی با بیان اینکه ناباروری یکی از 5 علت اصلی طلاق در میان زوجهای جوان کشور است خاطر نشان کرد: متاسفانه بسیاری از مشکلات روحی، روانی و افسردگیهای زنان و مردان نابارور نیز ریشه در بیماری آنها دارد.

دبیر انجمن علمی باروری و ناباروری ایران در ادامه ایجاد بانک ثبت اطلاعات اهداء را با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات افراد بسیار ضروری خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه اطلاعات ژنتیکی در کشور ثبت نمی‌شود و این موضوع به عنوان یکی از ضعف‌های بزرگ در درمان ناباروری است توجه مسئولان برای ایجاد بانک اطلاعات ضروری است.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از 90 درصد زوجهای نابارور کشور می‌توانند با روشهای درمانی مختلف بچه ‌دار شوند اما به دلیل برخی مشکلات فرهنگی و اقتصادی و عدم حمایت بیمه ها از نعمت فرزند بی بهره می‌مانند که یقینا مسئولان و دست اندرکاران مربوطه باید در این زمینه تصمیمات جدی و مهم اتخاذ کنند تا زوجهای جوان به خاطر ناتوانی مالی با مسائل و مشکلات مختلف از جمله طلاق یا بیماریهای روحی، روانی رو به رو نشوند.