تحقیقات پرونده ریگی در مرحله مقدماتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در همایش ملی علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در مشهد با عنوان این مطلب که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم خلاء‌های قانونی وجود دارد افزود: البته این بدان معنا نیست که در موضوعات مختلف نمی‌توانیم پیشگیری از وقوع جرم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در بحثهای تفصیلی مطرح شده در خصوص امر پیشگیری با سه مطلب اهمیت، مورد نیاز بودن و پیچید‌گی این امر مواجه هستیم اظهار داشت: امر پیشگیری از وقوع جرم با برگزاری یک همایش و یک لایحه تمام نمی‌شود.

اژه ای گفت: بحث‌ پیشگیری از وقوع جرم دارای ابعاد مختلف، متنوع و در طول زمان نیازمند تجدید نظر است به گونه‌ای که وضع مقررات جدید و برپایی همایش‌های گوناگون یک ضرورت است.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر می‌خواهید جرمی واقع نشود، هم باید زمینه آن را از بین برد و هم باید موانعی ایجاد کرد که جرم به وجود نیاید.

محسنی اژه‌ای با طرح این سئوال که از بین بردن زمینه ‌ها که مطلقا جرم واقع نشود در اولویت است یا گذاشتن موانع برای جلوگیری از جرم افزود: اسلام به هر دو زمینه توجه دارد اما اولویت را در از بین بردن زمینه‌ها قرار داده است به گونه‌ای که مقتضی وقوع جرم و آنچه سبب می‌شود فرد به سمت جرم رود از بین برده شود.

وی به بحث بی‌هویتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از جرمهای سازمان یافته و جنایات بزرگ توسط انسانهای بی هویت انجام می‌گیرد و این در حالی است که اسلام نسبت به هویت ملی و فردی ارزش فوق‌العاده قائل شده است.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه اسلام نسبت به زمینه‌ هایی که موجب عدم وقوع جرم می‌شود به عنوان یکی از پایه‌های اصلی امر پیشگیری از جرم اهتمام دارد، اظهار داشت: باب توبه یکی از تشویق های بسیار موثر برای اصلاح مجرم است.

دادستان کل کشور در ادامه به بحث لایحه پیشگیری از جرم پرداخت و گفت: باید از فرصتهای به وجود آمده در این لایحه استفاده کنیم به گونه‌ای که اگر این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رود با کار در مجمع نواقص آن بر طرف شود.

وی افزود: در لایحه پیشگیری از جرم به بحثهای ستادی و اجرایی تحت عنوان یک سازمان پیش‌بینی شده است اما محدوده و ضمانت اجرای آنها خیلی واضع نیست و به درستی تفکیک نشده و این در حالی است که باید این وظایف را تفکیک نمود تا با مشکلات جدی مواجه نشویم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه اکنون آمادگی خوبی برای بیان نقطه نظرات برای امر پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد، عنوان کرد: باید نگذاریم این فضا از بین رود بلکه برای گسترش آن تلاش کنیم.

وی با عنوان این مطلب که پس از انقلاب به خاطر امر پیشگیری قوانین را تشدید کردیم اما به دلیل اینکه این عمل مطابق با واقعیت شرایط موجود نبود نتوانستیم این قوانین را اجرا کنیم گفت: اگر به آموزه ‌های دینی و دستاوردهای دینی اتکاء پیدا کنیم بهترین نوع پیشگیری دستورات دین مبین اسلام و تقوای الهی است.