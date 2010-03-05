تدوین نقشه علمی استان اردبیل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور پیش از ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی دانشگاه صنعتی اردبیل اظهار داشت: با تدوین نقشه علمی نیاز به رشته ها و فضاهای علمی استان در سالهای آینده مشخص خواهد شد.

وی تحقق آن را از جمله اقدامات اساسی مسئولان علمی استان در سال 89 عنوان کرد و افزود: این استان برای رشد، شکوفایی و پویایی علمی به تدوین این نقشه علمی بسیار نیاز دارد و البته این اقدام باید به نحو شایسته ای صورت گیرد، زیرا این مهم در رفع سایر نیازهای استان نیز موثر خواهد بود.

استاندار اردبیل با اشاره به پیشینه قوی و پربار فرهنگی و علمی استان اردبیل در طول ادوار گذشته، اضافه کرد: باید توسعه علمی استان به سمتی حرکت کند که بتوان به تمام نیازهای فکری، علمی و معنوی منطقه پاسخگو بود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت بین المللی شدن دانشگاه صنعتی اردبیل تصریح کرد: این دانشگاه می تواند در آینده پذیرای مسلمانان منطقه قفقاز نیز باشد، زیرا اطمینان داریم که همکاری دانشگاه صنعتی قفقاز و اردبیل نیروهای متخصصی را برای جهان اسلام تربیت خواهد کرد.

حقیقت پور اظهار امیدواری کرد که راه‌ اندازی دانشگاه صنعتی در این استان منشاء و حرکتی برای تولید فکر، اندیشه و علم بوده و از این طریق سطح زندگی، رفاه، تفکر و فرهنگ مردم ارتقاء یابد.

وی مسوولان و متولیان دانشگاه صنعتی اردبیل را مورد خطاب قرار داد و ابراز داشت: باید برای پذیرش دانشجو از مهر سال 89 تلاش و برنامه ریزی کرد تا این مجموعه با سرعت هر چه بیشتر راه‌اندازی و به تولید علم اقدام نماید.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به ضرورت راه ‌اندازی دانشگاه جامع دامپروری و کشاورزی در استان اردبیل خاطرنشان کرد: اردبیل نیازمند راه اندازی این دانشگاه می باشد، زیرا قابلیتهای این استان در زمینه های فوق در کل منطقه قابل توجه است.

گفتنی است برای احداث دانشگاه صنعتی اردبیل 100 هکتار زمین و چهار میلیارد ریال اعتبار اولیه اختصاص یافته و مجموعه این داشگاه در چهار هزار و 700 مترمربع زیربنا احداث خواهد شد.

