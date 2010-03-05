استقلال از برادر اهوازی انتقام گرفت/ صعود موقت آبی پوشان به رده سوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14:45 امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های استقلال اهواز و استقلال تهران در ورزشگاه تختی شهر اهواز آغاز شد.

این دیدار جذاب و تماشایی در پایان به برتری 2 بر صفر تیم استقلال تهران انجامید تا این تیم بصورت موقت تا پیش از برگزاری دیدار پرسپولیس - فولادخوزستان با 46 امتیاز به رده سوم جدول صعود کند.

استقلال تهران که در دیدار رفت با نتیجه 3 بر2 مغلوب استقلال اهواز شده بود، شروع خوبی در بازی امروز داشت و در دقیقه 15 توسط امیرحسین صادقی به گل اول رسید. مدافع پیش تاخته تیم استقلال ارسال بلند خسرو حیدری را پس از آنکه حنیف عمران زاده با ضربه سر روی آن تاثیر گذاشت، در شرایطی نامتعادل وارد دروازه حمیدرضا بابایی کرد.

بعد از این گل استقلال اهواز بارها و بارها به دروازه تیم استقلال تهران حمله کرد اما مقابل دروازه بان و مدافعان هوشیار میهمان خود راه به جایی نبرد و با شکست یک برصفر به رختکن رفت.

تنها با گذشت چند ثانیه از آغاز نیمه دوم استقلال توسط فرهاد مجیدی آهنگ دروازه میزبان را کرد. او پس از پشت سرگذاشتن مدافعان این تیم با پاسی دقیق سیدمهدی سیدصالحی را در موقعیتی تک به تک با حمیدرضا بابایی قرار داد تا او به راحتی دروازه تیم میزبان را برای بار دوم باز کند.

با گل دوم استقلال تهران، آبی پوشان اهوازی بی محابا به دروازه میهمان خود حمله می کردند اما مانند نیمه اول بی دقتی مهاجمان این تیم و البته دفاع خوب و کم اشتباه تیم استقلال باعث شد تا گلی از خط دروازه محمد محمدی نگذرد و بازی با برتری 2 برصفر میهمان آبی پوش تهرانی به اتمام برسد.

قضاوت دیدار استقلال اهواز - استقلال تهران برعهده محسن قهرمانی بود. او در بازی به هادی خنیفر، اسماعیل شریفات، دیه گو ماکسیمو از تیم استقلال اهواز و سیدمهدی سیدصالحی، کیانوش رحمتی و فابیو جانوآریو از تیم استقلال تهران کارت زرد نشان داد.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 55 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 49 امتیاز

3- استقلال تهران 46 امتیاز - تفاضل گل 14+ (یک بازی بیشتر)

4- پرسپولیس تهران 46 امتیاز - تفاضل گل 9+

5- استیل آذین تهران 42

6- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز

----------------------------------------------

14- شاهین پارس جنوبی 30 امتیاز - تفاضل گل صفر

15- راه آهن شهرری 30 امتیاز- تفاضل گل 7-

16- مس کرمان 28 امتیاز - تفاضل گل 10-

17- استقلال اهواز 28 امتیاز - تفاضل گل 18- (یک بازی بیشتر)

18 ابومسلم مشهد 21 امتیاز