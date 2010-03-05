پیروزی نفت در شهرآورد تهران/ مس، برق و داماش متوقف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز (جمعه) با برگزاری پنج مسابقه و لغو 2 دیدار از گروه "ب" پیگیری شد که در مهمترین دیدار برگزار شده امروز تیم فوتبال نفت تهران برابر میزبانش مهرکام پاس تهران به پیروزی 2 برصفر دست یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر برگزار شد، گراور (56 - پنالتی) و صفیری برای تیم فوتبال نفت گل زدند تا این تیم با 33 امتیاز به صدرنشینی خود در گروه "ب" لیگ دسته اول تداوم بخشد. تیم نفت در حالی مقابل صنعت مهرگام پارس به برتری رسید که خانمحمدی، بازیکن این تیم در دقیقه 75 با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد.

- نتایج کامل دیدارهای عصر امروز به شرح زیر است:

* آلومینیوم هرمزگان 3 - شن‌سا اراک 2

* گل گهرسیرجان یک - مس سرچشمه کرمان یک

* پتروشیمی تبریز یک - داماش گیلان یک

* فولاد نوین اهواز یک - برق شیراز یک

* مهرکام پارس تهران صفر - نفت تهران 2

* کوثر لرستان - نساجی مازندران (این مسابقه به دلیل تعلیق تیم کوثر لرستان برگزار نشد)

* شیرین فراز کرمانشاه - گسترش فولاد تبریز(این مسابقه به دلیل تعلیق تیم شیرین فراز کرمانشاه برگزار نشد)

جدول رده بندی گروه ب:

1- نفت تهران 33 امتیاز

2- آلومینیوم هرمزگان 25 امتیاز

3- برق شیراز 24 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- مس رفسنجان 22 امتیاز- تفاضل گل 3+

5- داماش گیلان 22 امتیاز - تفاضل گل 2+

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13- گل گهر سیرجان 13 امتیاز

14- کوثر لرستان 11 امتیاز