  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۳۲

نمایشگاه "فروش بهاره" در زنجان گشایش یافت

نمایشگاه "فروش بهاره" در زنجان گشایش یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای مورد نیاز مردم با عنوان "فروش بهاره" ظهر جمعه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی "کاسپین" زنجان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان در حاشیه برگزاری این نمایشگاه  به خبرنگار مهر گفت: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه شامل کیف و کفش، پوشاک، مواد پروتئینی، آجیل و خشکبار و ... است که با تخفیف حداقل 15 تا 20 درصد در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

حمید صدری افزود: فضای اختصاص داده شده در سال گذشته به این نمایشگاه هزار و 600 مترمربع با 131 غرفه بود، این در حالی است که این میزان در سال جاری به چهار هزار و 500 مترمربع با 231 غرفه رسیده است.

وی با بیان اینکه همزمان با نمایشگاه بهاره، جشنواره فرش نیز در محل نمایشگاه برپا می شود، گفت: از 231 غرفه اختصاص یافته به نمایشگاه، 18 غرفه جهت عرضه فرش، 24 غرفه به تعاون روستایی، 20 غرفه به اداره کل تعاون و 169 غرفه به عرضه مستقیم بهاره اختصاص داده شده است.

صدری با اشاره به اینکه نمایشگاه پروتئین و شیلات نیز در همین نمایشگاه بهاره پیش بینی شده است، تصریح کرد: در نمایشگاه شیلات اقلامی از قبیل ماهی، میگو، مرغ و گوشت عرضه شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با اشاره به ترکیب غرفه های نمایشگاه بهاره سال جاری گفت: پروتئین و گوشت 12 درصد، پوشاک 21 درصد، فرش  هشت درصد، موادغذایی 9درصد، لوازم خانگی 6 درصد، لوازم شوینده آرایشی و بهداشتی 6 درصد، کیف و کفش 6 درصد، آجیل و خشکبار 8 درصد، لوازم کمک آموزشی 6 درصد، شرکت های پخش 4 درصد و سایر اقلام 11 درصد غرفه های نمایشگاه بهاره سال جاری را تشکیل می دهند.

صدری افزود: بازرسان و کارشناسان سازمان بازرگانی در این نمایشگاه بر نحوه فروش، قیمت و کیفیت کالاهای عرضه شده نظارت دارند.

کد مطلب 1045866

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها