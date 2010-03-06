نمایشگاه "فروش بهاره" در زنجان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان در حاشیه برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه شامل کیف و کفش، پوشاک، مواد پروتئینی، آجیل و خشکبار و ... است که با تخفیف حداقل 15 تا 20 درصد در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

حمید صدری افزود: فضای اختصاص داده شده در سال گذشته به این نمایشگاه هزار و 600 مترمربع با 131 غرفه بود، این در حالی است که این میزان در سال جاری به چهار هزار و 500 مترمربع با 231 غرفه رسیده است.

وی با بیان اینکه همزمان با نمایشگاه بهاره، جشنواره فرش نیز در محل نمایشگاه برپا می شود، گفت: از 231 غرفه اختصاص یافته به نمایشگاه، 18 غرفه جهت عرضه فرش، 24 غرفه به تعاون روستایی، 20 غرفه به اداره کل تعاون و 169 غرفه به عرضه مستقیم بهاره اختصاص داده شده است.

صدری با اشاره به اینکه نمایشگاه پروتئین و شیلات نیز در همین نمایشگاه بهاره پیش بینی شده است، تصریح کرد: در نمایشگاه شیلات اقلامی از قبیل ماهی، میگو، مرغ و گوشت عرضه شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با اشاره به ترکیب غرفه های نمایشگاه بهاره سال جاری گفت: پروتئین و گوشت 12 درصد، پوشاک 21 درصد، فرش هشت درصد، موادغذایی 9درصد، لوازم خانگی 6 درصد، لوازم شوینده آرایشی و بهداشتی 6 درصد، کیف و کفش 6 درصد، آجیل و خشکبار 8 درصد، لوازم کمک آموزشی 6 درصد، شرکت های پخش 4 درصد و سایر اقلام 11 درصد غرفه های نمایشگاه بهاره سال جاری را تشکیل می دهند.

صدری افزود: بازرسان و کارشناسان سازمان بازرگانی در این نمایشگاه بر نحوه فروش، قیمت و کیفیت کالاهای عرضه شده نظارت دارند.

