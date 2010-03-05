شرکت سفیر عراق در انتخابات پارلمانی/ تشکر از ایران بخاطر همکاری مناسب

به گزارش مهر، محمد مجید الشیخ سفیر عراق در ایران در روز اجرای انتخابات در خارج از این کشور که زودتر برگزارشد، با حضور در محل اخذ رای در منطقه دولتآباد رای خود را به صندوق انداخت.
وی در حاشیه اخذ رای در انتخابات پارلمانی عراق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عراقیهای مقیم خارج از کشور به اوضاع داخل این کشور توجه دارند و میخواهند کسانی را انتخاب کنند که مورد اعتماد باشند گفت: آنها میتوانند نخستوزیر و رئیس جمهوری را با رای خود انتخاب کنند.
الشیخ با تشکراز جمهوری اسلامی ایران به خاطر فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات عراق دراین کشور اظهار داشت:از لحاظ امنیتی و حضور ناظران فراکسیونهای سیاسی هماهنگی مناسبی میان عراق و ایران وجود دارد.
وی ادامه داد:عراقیها میخواهند این انتخابات، انتخاباتی نمونه بعد از عقبنشینی نیروهای خارجی به پایگاههایشان و محدود شدن نقش آنها باشد وعراقیها نشان دادند که قادربه حفظ امنیت وانتخاب دولت متحد ملی هستند ومیخواهند این دولت نمونه برای کشور های منطقه و جهان باشد.
سفیرعراق همچنین تاکید کرد: پنجاه هزارعراقی در ایران در انتخابات شرکت خواهند کرد و حضور آنها در حال حاضر گسترده است، زنان و مردان مسن و جوانان نیز در انتخابات حضور دارند و در روز نخست انتخابات در صفهای طولانی منتظر هستند تا رای خود را در صندوق بیندازند و انشاءالله عراقیها نسبت به انتخابات گذشته حضور بیشتری خواهند داشت.
وی تصریح کرد: عراقیها به انتخابات توجه دارند و خواهان عراق آزاد هستند و آزادانه در انتخابات عراق شرکت کردهاند و انتخابات امروز بسیار مثبت و در فضای آزادانه برگزار میشود.
وی درباره اهمیت انتخابات گفت: این انتخابات نخستین انتخابات بعد از خروج نیروهای آمریکا از شهرها است. انتخابات مهمی برای مردم عراق و مردم منطقه است. ایران نیز حمایت بسیار زیادی در زمینه برگزاری انتخابات عراق داشته است.
انتخابات پارلمانی عراق از صبح امروز جمعه در منطقه دولتآباد شهرری، مسعودیه ، قم، کاشان، اصفهان، کرمانشاه، ایلام، دهلران، سنندج، نقده و پیرانشهر، ارومیه، اهواز، شوش و مشهد در حال برگزاری است.
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