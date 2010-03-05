به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، سید رضا عظیمی هدف از برگزاری سمینار یادشده را هماهنگی، یکپارچه سازی، ساماندهی زیرساختهای لازم و تسریع در نحوه عملکرد بخش اکتشاف کشور اعلام کرد.

وی اظهار داشت: بررسی دستورالعملهای موجود، شناسایی موانع اجرایی و راه‌کارهای رفع این موانع، تامین نرم افزار و دستورالعملهای لازم برای پیاده‌سازی سیستم اطلاعات مکانی GIS و بانکهای اطلاعاتی و بررسیهای مربوط به ادارات و سازمانهای مرتبط با اکتشاف (محیط زیست و منابع طبیعی) از مهمترین محورهای این سمینار یک روزه است.

نخستین سمینار تخصصی اکتشاف 16 اسفندماه با حضور معاون امور معادن و کارشناسان بخش اکتشاف سازمان صنایع و معادن 30 استان در محل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی برگزار می‌شود.