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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۱

در تهران ؛

نخستین سمینار تخصصی اکتشاف برگزار می‌شود

مدیرکل اکتشاف وزارت صنایع و معادن اعلام کرد نخستین سمینار تخصصی اکتشاف یکشنبه آتی در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، سید رضا عظیمی هدف از برگزاری سمینار یادشده را هماهنگی، یکپارچه سازی، ساماندهی زیرساختهای لازم و تسریع در نحوه عملکرد بخش اکتشاف کشور اعلام کرد.

وی اظهار داشت: بررسی دستورالعملهای موجود، شناسایی موانع اجرایی و راه‌کارهای رفع این موانع، تامین نرم افزار و دستورالعملهای لازم برای پیاده‌سازی سیستم اطلاعات مکانی GIS و بانکهای اطلاعاتی و بررسیهای مربوط به ادارات و سازمانهای مرتبط با اکتشاف (محیط زیست و منابع طبیعی) از مهمترین محورهای این سمینار یک روزه است.

نخستین سمینار تخصصی اکتشاف 16 اسفندماه با حضور معاون امور معادن و کارشناسان بخش اکتشاف سازمان صنایع و معادن 30 استان در محل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1045872

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