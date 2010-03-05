به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در گروه دو رقابتها با تیمهای آذربایجان، آمریکا و ازبکستان همگروه شد. در گروه اول این مسابقات نیز تیمهای روسیه، ترکیه، اوکراین و بلاروس باهم به رقابت خواهند پرداخت.
مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی کشتی آزاد از ساعت 15:30 فردا در شهر مسکو آغاز می شود. در مرحله مقدماتی این مسابقات که تا ساعت 20:30 روز شنبه به اتمام می رسد، تیم ایران با هر سه رقیب خود روبهرو خواهد شد.
پیکارهای مراحل نهایی این مسابقات نیز عصر روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
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