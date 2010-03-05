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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۴

جام جهانی کشتی- روسیه

ایران با تیم‌های آذربایجان، آمریکا و ازبکستان هم‌گروه شد

ایران با تیم‌های آذربایجان، آمریکا و ازبکستان هم‌گروه شد

تیم کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جام جهانی روسیه در گروه دوم با تیم‌های آذربایجان،آمریکا و ازبکستان هم‌گروه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در گروه دو رقابت‌ها با تیم‌های آذربایجان، آمریکا و ازبکستان هم‌گروه شد. در گروه اول این مسابقات نیز تیم‌های روسیه، ترکیه، اوکراین و بلاروس باهم به رقابت خواهند پرداخت.

مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی کشتی آزاد از ساعت 15:30 فردا در شهر مسکو آغاز می شود. در مرحله مقدماتی این مسابقات که تا ساعت 20:30 روز شنبه به اتمام می رسد، تیم ایران با هر سه رقیب خود روبه‌رو خواهد شد.

پیکارهای مراحل نهایی این مسابقات نیز عصر روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1045873

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