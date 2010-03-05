به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15 امروز (جمعه) با برگزاری سه دیدار همزمان پیگیری شد که نتایج نهایی این دیدارها به شرح زیر است:
* ابومسلم مشهد 2 - ملوان بندرانزلی یک
گلها: جراردو (10) و محمدرضا ناصحی (80) برای ابومسلم و هادی عزیزی (12) برای ملوان
* پاس همدان 2 - پیکان قزوین 2
گلها: هادی اصغری (85) و یدالله اکبری (1+90) برای پاس همدان و کارلوس (63) و سعید دقیقی (79) برای پیکان قزوین
* ذوب آهن اصفهان یک - شاهین پارس جنوبی صفر
گل: سیدمحمد حسینی (5+90)
جدول رده بندی لیگ برتر:
1- سپاهان اصفهان 55 امتیاز
2- ذوب آهن اصفهان 52 امتیاز (یک بازی بیشتر)
3- استقلال تهران 46 امتیاز - تفاضل گل 14+ (یک بازی بیشتر)
4- پرسپولیس تهران 46 امتیاز - تفاضل گل 9+
5- استیل آذین تهران 42
6- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز
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14- شاهین پارس جنوبی 30 امتیاز - تفاضل 1- (یک بازی بیشتر)
15- راه آهن شهرری 30 امتیاز- تفاضل گل 7-
16- مس کرمان 28 امتیاز - تفاضل گل 10-
17- استقلال اهواز 28 امتیاز - تفاضل گل 18- (یک بازی بیشتر)
18 ابومسلم مشهد 24 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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