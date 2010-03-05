به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز (جمعه) با برگزاری سه دیدار همزمان پیگیری شد که نتایج نهایی این دیدارها به شرح زیر است:

* ابومسلم مشهد 2 - ملوان بندرانزلی یک

گل‌ها: جراردو (10) و محمدرضا ناصحی (80) برای ابومسلم و هادی عزیزی (12) برای ملوان

* پاس همدان 2 - پیکان قزوین 2

گل‌ها: هادی اصغری (85) و یدالله اکبری (1+90) برای پاس همدان و کارلوس (63) و سعید دقیقی (79) برای پیکان قزوین

* ذوب آهن اصفهان یک - شاهین پارس جنوبی صفر

گل: سیدمحمد حسینی (5+90)

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 55 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 52 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- استقلال تهران 46 امتیاز - تفاضل گل 14+ (یک بازی بیشتر)

4- پرسپولیس تهران 46 امتیاز - تفاضل گل 9+

5- استیل آذین تهران 42

6- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز

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14- شاهین پارس جنوبی 30 امتیاز - تفاضل 1- (یک بازی بیشتر)

15- راه آهن شهرری 30 امتیاز- تفاضل گل 7-

16- مس کرمان 28 امتیاز - تفاضل گل 10-

17- استقلال اهواز 28 امتیاز - تفاضل گل 18- (یک بازی بیشتر)

18 ابومسلم مشهد 24 امتیاز (یک بازی بیشتر)