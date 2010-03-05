پیروزی در اهواز برای ما مهم بود/ جایگاه استقلال اهواز در قعرجدول نیست

به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، صمد مرفاوی پس از پیروزی تیمش برابر استقلال اهواز ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: امتیازهای این مسابقه با توجه به فشردگی جدول رده بندی برای ما بسیار مهم بود، گرچه تیم ما شادابی لازم را نداشت اما مهم نتیجه و کسب پیروزی بود که به آن دست یافتیم.

وی ادامه داد: برای هر دو تیم پیروزی در این دیدار اهمیت بالایی داشت. ما در کورس قهرمانی و کسب سهمیه آسیایی قرار داریم و استقلال اهواز در خطر سقوط به دسته پایین تر به همین خاطر سه امتیاز بازی برای هر دو تیم بسیار مهم بود اما خدا را شکر موفق شدیم در این دیدار پیروزی را از آن خود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران با بیان اینکه تیم استقلال اهواز هم عملکرد خوبی داشت و با توجه به این بازی جایگاهش در انتهای جدول نیست، افزود: فوتبال همین است. درست است که تیم استقلال اهواز برای نیفتادن تلاش می کند اما در این دیدار کاملا ما تحت فشار قرار داد.

وی در ادامه از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد و گفت: امیدوارم با کسب امتیاز کامل دیدارهای آینده جایگاه استقلال در بالای جدول محکم تر شود. ما در جدول شرایط سختی داریم اما تلاش می کنیم به این وضعیت بهبود بخشیم.

مرفاوی موفقیت در مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا را برای تیم استقلال مهم خواند و گفت: با توجه به اهمیت دیدارهای پیش رو از بازیکنانم به صورت بهینه استفاده می کنم.

سرمربی تیم استقلال در پایان تصریح کرد: اگر به همین شکل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بازی کنیم، قطعا به مرحله بعد صعود خواهیم کرد.

دیدار تیم‌‎های فوتبال استقلال اهواز و استقلال تهران در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر که عصر امروز (جمعه) در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد، در نهایت با نتیجه 2 بر صفر به سود شاگردان مرفاوی به پایان رسید.