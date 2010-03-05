رئیس جمهور جدید اوکراین وارد مسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "ویکتور یانوکویچ" امروز جمعه به شبکه تلویزیون روسیه گفت که سفرش به این کشور نقطه عطفی در روابط میان مسکو و کی یف در تمام زمینه ها خواهد بود.

یانوکویچ افزود که سفرش به روسیه برای ایجاد یک مشارکت استراتژیکی قوی و طولانی مدت با این کشور مهم است.

بر اساس این گزارش یانوکویچ در این سفر با "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه درباره روابط میان مسکو و کی یف و همچنین انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین به کشورهای اروپایی گفتگو می کند.

همچنین رهبران روسیه و اوکراین درباره مسائل مرزی در دریای آزوف و توسعه ناوگان روسیه در دریای سیاه با یکدیگر به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.