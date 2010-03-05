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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۶

سید علی فضل الله:

حمله به مسجدالاقصی ناشی از ضعف و سستی اعراب است

حمله به مسجدالاقصی ناشی از ضعف و سستی اعراب است

پسر علامه فضل الله مرجع تقلید شیعیان لبنان در خطبه های امروز نماز جمعه در بیروت اظهار داشت که یورش اشغالگران صهیونیست به مسجدالاقصی در سایه ضعف و سستی کشورهای عربی صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، سید علی فضل الله پسر علامه محمد حسین فضل الله در خطبه های امروز نماز جمعه به نیابت از پدر خویش تصریح کرد: امور به سمتی پیش می رود که مسجد الاقصی به دست صهیونیست ها در آستانه سقوط قرار دارد و این امر پس از آن صورت می گیرد که دشمن صهیونیستی شاهد سستی بی سابقه رژیم های عربی است.

وی از کشورهای عربی و اسلامی خواست که از خواب غفلت بیدار شوند و به دفاع از فلسطین، قدس و دیگر اماکن مقدس اسلامی تحت اشغال صهیونیست ها بپا خیزند.

نظامیان رژیم صهیونیستی ظهر امروز مسجدالاقصی را تحت محاصره کامل قرار داده و با یورش به نمازگزاران فلسطینی دستکم 40 نفر را زخمی کردند.

کد مطلب 1045884

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