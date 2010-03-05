مس کرمان برابر مقاومت سپاسی شیراز متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز (جمعه) تیم‌های مس کرمان و مقاومت سپاسی شیراز در کرمان برابرهم صف آرایی کردند که در پایان این دیدار دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

دیدار مس کرمان - مقاومت سپاسی شیراز در ورزشگاه شهید باهنر کرمان و با قضاوت خداداد افشاریان برگزار شد، امیر کامدار از تیم مس کرمان تنها بازیکن اخطاری این مسابقه بود.

با این نتیجه تیم فوتبال مس کرمان 29 امتیاز شد و همچنان در رده شانزدهم جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند. مقاومت سپاسی هم با 33 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم پاس همدان رده دهم را حفظ کرد.