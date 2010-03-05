  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۱

هفته بیست و هشتم لیگ برتر/

مس کرمان برابر مقاومت سپاسی شیراز متوقف شد

مس کرمان برابر مقاومت سپاسی شیراز متوقف شد

دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و مقاومت سپاسی شیراز در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز (جمعه) تیم‌های مس کرمان و مقاومت سپاسی شیراز در کرمان برابرهم صف آرایی کردند که در پایان این دیدار دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

دیدار مس کرمان - مقاومت سپاسی شیراز در ورزشگاه شهید باهنر کرمان و با قضاوت خداداد افشاریان برگزار شد، امیر کامدار از تیم مس کرمان تنها بازیکن اخطاری این مسابقه بود.

با این نتیجه تیم فوتبال مس کرمان 29 امتیاز شد و همچنان در رده شانزدهم جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند. مقاومت سپاسی هم با 33 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم پاس همدان رده دهم را حفظ کرد.

کد مطلب 1045887

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها