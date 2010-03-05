به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از پیروزی تیمش برابر شاهین بوشهر ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: در هفته‌های پایانی لیگ بازی با تیم‌های انتهای جدولی بسیار سخت است و تنها راه ضربه زدن به این تیم‌ها استفاده از ضربات ایستگاهی است.

وی در ادامه اضافه کرد: به همین خاطر در بازی امروز به صالحی نژاد که تبحر زیادی در قرار گرفتن در نقاط کور حریف را دارد، میدان دادم که در نهایت توانستیم از این تاکتیک برای پیروزی استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: به خاطر اتفاقاتی که در فوتبال می افتد، صحبتی با فوتبالیست‌های ایرانی دارم. یک بازیکن در ابتدا باید به باشگاهش تعهد داشته باشد و بعد تیم ملی. با این شرایط نباید دعوت نشدن به تیم ملی انگیزه یک بازیکن را بین ببرد. یک بازیکن باید تلاش کند تا در مستطیل سبز حقش را بگیرد. قطعا باشگاه هم به او کمک خواهد کرد تا به آنچه استحقاقش را دارد، برسد.

وی در مورد شکست ناپذیری‌اش در دیدار با مربیانی که پیشینه همکاری با آنها را داشته است (یاوری، کربکندی، قلعه نویی و بوناچیچ) تاکید کرد: من با توجه به شناختی که از آنها و تفکرات‌شان دارم، تیم خود را به میدان می فرستم و بر اساس تفکرات آنها برنامه ریزی می کنم.

ابراهیم زاده سه امتیاز این دیدار قبل از بازی مهم با الاتحاد را بسیار ارزشمند توصیف کرد و در پایان گفت: در این شرایط بازیکنانم با روحیه بالا راهی عربستان می شوند. البته الاتحاد تیم قدرتمندی است که من چهار بازی گذشته این تیم را دیده‌ام و امدیوارم با یک نتیجه خوب عربستان را ترک کنیم.

دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و شاهین اهواز در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر امروز (جمعه) در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، با برتری یک بر صفر ذوب آهن به پایان رسید.