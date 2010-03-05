مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق نوعی مقاومت سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، مقتدی صدر با اعلام اینکه مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق در سطح کنونی آن نوعی مقاومت سیاسی به شمار می رود از طرفداران خود خواست که به طور متحد در انتخابات روز یکشنبه شرکت کنند.

وی با بیان این مطلب افزود که حضور گسترده در انتخابات پارلمانی عراق باعث پیشرفت در کشور خواهد شد.

انتخابات پارلمانی در کشور عراق روز یکشنبه هفتم مارس (16 اسفند) برگزار خواهد شد. انتخابات برای عراقی های مقیم خارج از این کشور از امروز به مدت 3 روز در 16 کشور دنیا از جمله ایران آغاز شده است.

6 هزار و 172 نامزد از 165 حزب و تشکل سیاسی برای کسب 325 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می کنند. در این انتخابات 12 ائتلاف وجود دارد.