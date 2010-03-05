پرسپولیس جایگاه خود را از استقلال پس گرفت/ هفتمین پیروزی سرخ دایی

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار روز نخست از هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17:10 امروز تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف فولادخوزستان رفت.

پرسپولیس که برای صعود دوباره به رده سوم جدول به پیروزی در این بازی خانگی نیاز داشت، در مقابل دیدگان بیش از 40 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی با یک گل از سد میهمان خوزستانی خود گذشت و با 49 امتیاز به صف مدعیان بازگشت.

تیم پرسپولیس پس از آنکه در پایان نیمه اول با تساوی بدون گل به رختکن رفت در نیمه دوم با چهره‌ای تهاجمی به دنبال گشودن دروازه فولاد بود تا اینکه در دقیقه 72 توسط محسن خلیلی به گل برتری رسید. او ارسال ابراهیم شکوری از جناح چپ را با ضربه سر به تور دروازه فولاد چسباند و تیمش را به یک پیروزی دلچسب رساند.

قضاوت دیدار پرسپولیس - فولادخوزستان برعهده محمود رفیعی بود. او در این بازی به هادی نوروزی و عادل کلاه کج از تیم پرسپولیس و جلال کاملی مفرد و ملادن بارتولوویچ از تیم فولادخوزستان کارت زرد نشان داد.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 55 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- ذوب آهن اصفهان 52 امتیاز

3- پرسپولیس تهران 49 امتیاز

4- استقلال تهران 46 امتیاز

5- استیل آذین تهران 42 امتیاز (یک بازی کمتر)

6- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز (یک بازی کمتر)

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14- شاهین پارس جنوبی 30 امتیاز - تفاضل 1-

15- راه آهن شهرری 30 امتیاز- تفاضل گل 7- (یک بازی کمتر)

16- مس کرمان 29 امتیاز - تفاضل گل 10-

17- استقلال اهواز 28 امتیاز - تفاضل گل 18-

18- ابومسلم مشهد 24 امتیاز

- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور فردا با برگزاری سه دیدار طبق برنامه زیر به اتمام رسید:

شنبه - 15/12/88

* تراکتورسازی تبریز- سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* استیل آذین تهران - سایپا کرج، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* صبای قم - راه آهن شهرری، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم