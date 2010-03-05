ترویج بعد رحمانی نظام یک وظیفه دینی و ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حجت الاسلام سید حسن خمینی که در جمع شورای مرکزی ‏و مسوولان کمیته امداد امام خمینی به مناسبت 14 اسفند سالروز تاسیس این نهاد، سخن می گفت، با بیان اینکه کمیته ‏امداد بال رحمت نظام است، اظهار داشت: متاسفانه شرایط به گونه ای است که گروهی یا از باب دشمنی و یا بخاطر ‏درگیر شدن در مسائل روزمره به وجه عطوفت و محبت امام کمتر توجه می کنند.‏

یادگار امام با تاکید بر معرفی جامع اندیشه و سیره امام خمینی، به بیان خاطره ای از توصیه امام درباره کودتای نوژه ‏پرداخت و گفت: چند روز بعد از کودتای نوژه، امام نامه ای به فرمانده ستاد مشترک ارتش دادند. در این نامه توصیه می کنند ‏که به خانواده کسانی که در کودتا دستگیر شده اند، از حیث تامین معاش، مسکن و امور زندگی رسیدگی شود.‏

سید حسن خمینی اظهار داشت: احساس می شود انگار عده ای بنا دارند که حقایق را نبینند و یا اگر می بینند خود را به ندیدن ‏بزنند و اگر هم کسی به اینها تذکر بدهد مورد اتهام قرار می گیرد.‏

وی افزود: درآن شرایط خاص انقلاب و جنگ، عده ای کودتای نظامی می کنند و سلاح به دست می گیرند تا همه را بکشند، ‏توجه امام به خانواده کودتاچیان، نکته قابل تاملی است.‏

یادگار امام تصریح کرد: آدم متاسف می شود وقتی می بیند از بال رحمت نظام یاد نمی شود و فقط و فقط بر روی جهات ‏خشونت آمیزی تکیه می شود که مربوط به دوره و شرایط خاصی بوده است.‏

سید حسن خمینی بر ترویج بعد رحمانی نظام و سیره امام تاکید کرد و اظهار داشت: ترویج واقعیت عاطفی نظام که یک ‏نمونه آن کمیته امداد است، نه تنها تبیین مسوولیت هاست که فراتر از آن یک وظیفه دینی و ملی است.‏

وی با بیان اینکه درکمیته امداد بنام نظام عطوفت های بزرگی صورت گرفته است، گفت: درتمام انقلاب ها از جمله انقلاب ‏روسیه میلیون ها انسان بخاطر فقر از بین رفتند، در حالی که انقلاب اسلامی با کمترین میزان تلفات به پیروزی رسید و ‏نخستین نهادهای تاسیسی از جمله کمیته امداد و بنیاد مسکن به معاش مردم تعلق داشت.‏

یادگار رهبر کبیر انقلاب با بیان اینکه ایجاد شبکه های اجتماعی وسیع برای خدمت رسانی دراوایل انقلاب قابل تامل است، ‏اظهار داشت: وقتی انقلاب ها می آیند طبیعتا باید توجه خود را به تثبیت پایه های خشک نظام تازه تاسیس مبذول دارند اما ‏در انقلاب اسلامی پیش از هر چیز، به تثبیت پایه های نرم توجه شد و آن توجه به طبقه پایین جامعه بود که پشتوانه واقعی ‏انقلاب بودند. ‏

پیش از سخنان یادگار امام، حبیب الله عسگراولادی مسلمان در سخنانی کوتاه با بیان خاطراتی از امام خمینی گفت: ‏حضرت امام کمیته امداد را کلمه طیبه خوانده اند. ایشان همواره تاکید می کردند که افرادی بدون گرفتاری در فعالیت ‏های سیاسی باید به امور محرومان بپردازند. هر توفیقی که در کمیته امداد به دست آمده، مدیون دعای امام بوده است.‏

همچنین، انواری سرپرست کمیته امداد درسخنانی کمیته امداد را نهالی بالنده خواند و گفت: هر کسی با این نهال همراه ‏بوده، عاقبت به خیر شده و هر کسی نگاه حذفی و تحقیرآمیز داشت، از صحنه خارج شده است. ‏