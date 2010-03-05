ترویج بعد رحمانی نظام یک وظیفه دینی و ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حجت الاسلام سید حسن خمینی که در جمع شورای مرکزی و مسوولان کمیته امداد امام خمینی به مناسبت 14 اسفند سالروز تاسیس این نهاد، سخن می گفت، با بیان اینکه کمیته امداد بال رحمت نظام است، اظهار داشت: متاسفانه شرایط به گونه ای است که گروهی یا از باب دشمنی و یا بخاطر درگیر شدن در مسائل روزمره به وجه عطوفت و محبت امام کمتر توجه می کنند.
یادگار امام با تاکید بر معرفی جامع اندیشه و سیره امام خمینی، به بیان خاطره ای از توصیه امام درباره کودتای نوژه پرداخت و گفت: چند روز بعد از کودتای نوژه، امام نامه ای به فرمانده ستاد مشترک ارتش دادند. در این نامه توصیه می کنند که به خانواده کسانی که در کودتا دستگیر شده اند، از حیث تامین معاش، مسکن و امور زندگی رسیدگی شود.
سید حسن خمینی اظهار داشت: احساس می شود انگار عده ای بنا دارند که حقایق را نبینند و یا اگر می بینند خود را به ندیدن بزنند و اگر هم کسی به اینها تذکر بدهد مورد اتهام قرار می گیرد.
وی افزود: درآن شرایط خاص انقلاب و جنگ، عده ای کودتای نظامی می کنند و سلاح به دست می گیرند تا همه را بکشند، توجه امام به خانواده کودتاچیان، نکته قابل تاملی است.
یادگار امام تصریح کرد: آدم متاسف می شود وقتی می بیند از بال رحمت نظام یاد نمی شود و فقط و فقط بر روی جهات خشونت آمیزی تکیه می شود که مربوط به دوره و شرایط خاصی بوده است.
سید حسن خمینی بر ترویج بعد رحمانی نظام و سیره امام تاکید کرد و اظهار داشت: ترویج واقعیت عاطفی نظام که یک نمونه آن کمیته امداد است، نه تنها تبیین مسوولیت هاست که فراتر از آن یک وظیفه دینی و ملی است.
وی با بیان اینکه درکمیته امداد بنام نظام عطوفت های بزرگی صورت گرفته است، گفت: درتمام انقلاب ها از جمله انقلاب روسیه میلیون ها انسان بخاطر فقر از بین رفتند، در حالی که انقلاب اسلامی با کمترین میزان تلفات به پیروزی رسید و نخستین نهادهای تاسیسی از جمله کمیته امداد و بنیاد مسکن به معاش مردم تعلق داشت.
یادگار رهبر کبیر انقلاب با بیان اینکه ایجاد شبکه های اجتماعی وسیع برای خدمت رسانی دراوایل انقلاب قابل تامل است، اظهار داشت: وقتی انقلاب ها می آیند طبیعتا باید توجه خود را به تثبیت پایه های خشک نظام تازه تاسیس مبذول دارند اما در انقلاب اسلامی پیش از هر چیز، به تثبیت پایه های نرم توجه شد و آن توجه به طبقه پایین جامعه بود که پشتوانه واقعی انقلاب بودند.
پیش از سخنان یادگار امام، حبیب الله عسگراولادی مسلمان در سخنانی کوتاه با بیان خاطراتی از امام خمینی گفت: حضرت امام کمیته امداد را کلمه طیبه خوانده اند. ایشان همواره تاکید می کردند که افرادی بدون گرفتاری در فعالیت های سیاسی باید به امور محرومان بپردازند. هر توفیقی که در کمیته امداد به دست آمده، مدیون دعای امام بوده است.
همچنین، انواری سرپرست کمیته امداد درسخنانی کمیته امداد را نهالی بالنده خواند و گفت: هر کسی با این نهال همراه بوده، عاقبت به خیر شده و هر کسی نگاه حذفی و تحقیرآمیز داشت، از صحنه خارج شده است.
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