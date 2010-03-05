به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که پس از پیروزی یک بر صفر عصر جمعه تیمش مقابل فولاد خوزستان با خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفتگو می کرد، با بیان این مطلب افزود: یکی از سخت‌ترین بازی‌های پرسپولیس را پشت سر گذاشتیم و خوشحالم که توانستیم با زحمات بازیکنان و حمایت هواداران به سه امتیاز با ارزش این دیدار دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: پرسپولیس رفته رفته به یک "تیم" تبدیل می شود و می تواند با همدلی بازیکنانش به پیروزی برسد و این رمز موفقیت تیم ماست.

دایی در مورد ارزیابی‌اش از دیدار برابر فولاد گفت: به جز 10 دقیقه ابتدایی بازی در سایر دقایق تیم برتر میدان بودیم و توانستیم خوب و منطقی به سه امتیاز دست پیدا کنیم. هرچند که دیر به گل رسیدیم اما حیف بود که با این فوتبال زیبا به سه امتیاز نمی رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به عملکرد مطلوب تیم فولاد در این دیدار گفت: آقای جلالی از بزرگترین مربیان ایران و استاد بنده هستند که من امروز پیش ایشان درس پس دادم و از صمیم قلب برای او آرزوی موفقیت دارم.

دایی در پاسخ به این پرسش که "آیا فکر می کنید روند موفقیت‌های پرسپولیس در آینده نیز ادامه داشته باشد؟"، گفت: سعی می کنیم امتیازات لازم را کسب کنیم چرا که بازیکنان ما پتانسیل بالایی دارند و در قالب یک تیم می توانند به این موفقیت‌ها ادامه دهند.

وی با تاکید بر همدلی کلیه بازیکنان تیمش خاطرنشان کرد: شما امروز دیدید حتی بازیکنانی که محروم، مصدوم یا خارج از فهرست 18 نفره بودند بدون آنکه کسی از آنها دعوت کند به ورزشگاه آمده بودند و این نشان می دهد که همه بازیکنان ما برای موفقیت و پیروزی پرسپولیس همدل شده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: هواداران نیز همین را خواسته و غیر از پیروزی تیم‌شان چیز دیگر نمی خواهند. ما باید دینی را که هواداران به گردن‌مان دارند با این پیروزی‌ها ادا کنیم.

وی در مورد اظهارنظر علی کریمی که گفته بود "به نفع من و دایی است که به پرسپولیس برنگردم"، گفت: من برای آقای کریمی احترام خاصی قائل هستم چرا که ایشان جزو بزرگان و نوادر فوتبال ایران هستند. با این حال از ایشان می خواهم دعوتنامه‌ای را که من برایش فرستاده‌ام، پس بفرستد.

دایی در مورد احتمال جدایی حبیب کاشانی از پرسپولیس و تاثیر منفی که بر روند تیم خواهد داشت، تصریح کرد: ایشان در زمان حضورش زحمات زیادی برای پرسپولیس کشیده است و پرسپولیس بی شک بدون آقای کاشانی معنایی ندارد. در شرایطی که تیم ما روند خوبی را دنبال می کند بعید می دانم کسی چنین تصمیمی بگیرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان با بیان اینکه نمی خواهد در مورد قضاوت دیدار تیمش با فولاد اظهارنظر کند، گفت: فکر می کنم گل صحیحی را که ما وارد دروازه کردیم داور به اشتباه آفساید اعلام کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولادخوزستان در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با برتری یک بر صفر شاگردان دایی به پایان رسید.