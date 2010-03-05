احتمال از سرگیری مذاکرات سازش طی هفته آتی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، انجام مذاکرات غیرمستقیم مقامات رژیم صهیونیستی و فلسطینی به توقف 15 ماهه گفتگوهای سازش پایان می دهد.

رادیو اسرائیل در همین حال به نقل از یک مقام دولتی این رژیم اعلام کرد: آمریکا به عنوان میانجیگر مذاکرات، قبل از سفر "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری این کشور به منطقه از زمان دقیق مذاکرات غیرمستقیم مقامات اسرائیل و فلسطین خبر می دهد.

جو بایدن در ابتدا به سرزمین های اشغالی و سپس به کرانه باختری سفر می کند. همچنین انتظار می رود که "جرج میچل" نماینده ویژه اوباما در خاورمیانه به منظور از سرگیری مذاکرات سازش نیمه شب شنبه وارد منطقه شود.

همچنین "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته در بیت المقدس به اعضای کابینه خود گفت که از انجام مذاکرات حتی به صورت غیرمستقیم استقبال می کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: هدف اسرائیل دستیابی به توافقنامه سازش با مقامات فلسطینی از طریق انجام مذاکرات مستقیم است. وی در ادامه افزود که رژیم صهیونیستی هیچ اصراری به انجام مذاکرات تنها به شکل مستقیم ندارد.