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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۳۱

کمیته حقوقی باشگاه استقلال پاسخ باشگاه سپاهان اصفهان را داد

کمیته حقوقی باشگاه استقلال پاسخ باشگاه سپاهان اصفهان را داد

به دنبال نامه اعتراض آمیز باشگاه سپاهان به کمیته انضباطی برای رسیدگی به اظهارات اخیر مدیرعامل باشگاه استقلال، کمیته حقوقی این باشگاه پاسخ باشگاه اصفهانی را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این نامه که در سایت باشگاه استقلال منتشر شده، آمده است: بیانیه اخیر باشگاه سپاهان همچون بیانیه‌های گذشته احساسی و با نقض مسائل حقوقی همراه بود. در این بیانیه که شکل شکایت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را هم به همراه داشت، با صراحت و بدون ملاحظات حقوقی مدیرعامل باشگاه استقلال را متهم به عدم اطلاعات لازم و فنی و نیز حاشیه سازی و تحریک و تشویش افکار عمومی و ارائه نقض صریح و آشکار و تخطی از قانون را در شکل و قالبی دیگر نموده است!!

در نامه کمیته حقوقی باشگاه استقلال خاطر نشان شده است: هر فرد عامی در جامعه به خوبی می داند هر گونه اتهام انتسابی به هر فرد حقیقی و حقوقی ابتدا باید، توسط مراجع ذیصلاح رسیدگی و پس از اثبات آن اعلام و سپس (در صورت لزوم) مبادرت به انتشار آن شکوائیه گردد. بر اساس اصل 22 قانون اساسی حیثیت اشخاص از تعرض مصون است و برابر با اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت اشخاص ممنوع و موجب مجازات است، این اصل از قانون اساسی به عنوان "سند میثاق ملی" محسوب می شود و پایبندی به آن برای آحاد مردم لازم الرعایه است. اما به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی، هر گونه نامه یا شکوائیه یا عرایض و هر گونه اوراق چاپی و خطی که منجر به تشویش اذهان عمومی گردد، ممنوع بوده و مرتکب آن علاوه بر اعاده حیثیت مستحق مجازات خواهد شد.

کمیته حقوقی باشگاه استقلال در پایان نامه خود آورده است: لذا هیچ فرد حقیقی و حقوقی حق ندارد، قبل از رسیدگی مراجع ذیصلاح طبق قانون و اثبات تخلف مبادرت به انتشار آن شکوائیه نماید. با استناد همین موارد از قانون، باشگاه استقلال حق قانونی خود می داند که از رفتار، نگارش و انتشار و نیز انتساب موارد اتهامی که در هیچ یک از مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده است، از باشگاه سپاهان شکایت نماید و انتظار است همکاران محترم قبل از انتشار هر گونه نامه یا دعوی حقوقی، رعایت نکات حقوقی را مورد توجه قرار دهند.

کد مطلب 1045913

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