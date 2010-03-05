کمیته حقوقی باشگاه استقلال پاسخ باشگاه سپاهان اصفهان را داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این نامه که در سایت باشگاه استقلال منتشر شده، آمده است: بیانیه اخیر باشگاه سپاهان همچون بیانیه‌های گذشته احساسی و با نقض مسائل حقوقی همراه بود. در این بیانیه که شکل شکایت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را هم به همراه داشت، با صراحت و بدون ملاحظات حقوقی مدیرعامل باشگاه استقلال را متهم به عدم اطلاعات لازم و فنی و نیز حاشیه سازی و تحریک و تشویش افکار عمومی و ارائه نقض صریح و آشکار و تخطی از قانون را در شکل و قالبی دیگر نموده است!!

در نامه کمیته حقوقی باشگاه استقلال خاطر نشان شده است: هر فرد عامی در جامعه به خوبی می داند هر گونه اتهام انتسابی به هر فرد حقیقی و حقوقی ابتدا باید، توسط مراجع ذیصلاح رسیدگی و پس از اثبات آن اعلام و سپس (در صورت لزوم) مبادرت به انتشار آن شکوائیه گردد. بر اساس اصل 22 قانون اساسی حیثیت اشخاص از تعرض مصون است و برابر با اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت اشخاص ممنوع و موجب مجازات است، این اصل از قانون اساسی به عنوان "سند میثاق ملی" محسوب می شود و پایبندی به آن برای آحاد مردم لازم الرعایه است. اما به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی، هر گونه نامه یا شکوائیه یا عرایض و هر گونه اوراق چاپی و خطی که منجر به تشویش اذهان عمومی گردد، ممنوع بوده و مرتکب آن علاوه بر اعاده حیثیت مستحق مجازات خواهد شد.

کمیته حقوقی باشگاه استقلال در پایان نامه خود آورده است: لذا هیچ فرد حقیقی و حقوقی حق ندارد، قبل از رسیدگی مراجع ذیصلاح طبق قانون و اثبات تخلف مبادرت به انتشار آن شکوائیه نماید. با استناد همین موارد از قانون، باشگاه استقلال حق قانونی خود می داند که از رفتار، نگارش و انتشار و نیز انتساب موارد اتهامی که در هیچ یک از مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده است، از باشگاه سپاهان شکایت نماید و انتظار است همکاران محترم قبل از انتشار هر گونه نامه یا دعوی حقوقی، رعایت نکات حقوقی را مورد توجه قرار دهند.