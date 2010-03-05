پرسپولیس در بازی بدون موقعیت پیروز شد/ در شوک شکست هستم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: هدف ما در این دیدار ارائه بازی کنترلی و کسب امتیاز بود زیرا تیم ما در قعر جدول قرار دارد و امتیاز چنین مسابقاتی برای ما حیاتی است. در این دیدار تجربه بازیکنان پرسپولیس باعث شد آنها در یک بازی بدون موقعیت به سه امتیاز ارزشمند دست پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه شکست نتیجه‌ای راضی کننده نیست، ادامه داد: انتظار خودم از تیم فولاد بیشتر بود زیرا بازیکنان در تمرینات هفته گذشته قابلیت‌های بیشتری را از خود ارائه کرده بودند و عملکردشان در زمین مسابقه با آنچه در تمرینات از آنها شاهد بودیم بسیار متفاوت بود. در مجموع ما ضعیف‌ترین بازی خود در هفته‌های اخیر را برابر پرسپولیس به نمایش گذاشتیم.

سرمربی تیم فوتبال فولادخوزستان خاطرنشان کرد: غلامرضا رضایی در هفته‌های گذشته محور تیم ما بود اما با حضور در اردوی تیم ملی، در این بازی اصلا با بازیکنان هماهنگ نبود و ضعیف‌ترین بازی خود در این فصل را برای فولاد به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه فولاد قطعا در لیگ برتر باقی می ماند زیرا در حال پیشرفت است، در مورد علت شکست فولاد برابر پرسپولیس افزود: باید در روزهای آینده دلایل شکست را بررسی کرده و پس از آن در این خصوص اظهار نظر کنم. الان در شوک این باخت هستم و نمی توانم اظهارنظر درستی داشته باشم.

جلالی در پایان گفت: بازیکنان پرسپولیس پس از حضور دایی در این تیم، با صبر و حوصله در زمین بازی می کنند و این مسئله در کنار نظم و انضباطی که در این تیم حاکم شده است، نشان‌دهنده هنر کسی است که این تیم را هدایت می کند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولادخوزستان در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با برتری یک بر صفر شاگردان دایی به پایان رسید.