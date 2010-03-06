رئیس پارک علم و فناوری خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این دفتر وظیفه هماهنگی بین امور پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران و شرکت‌های دانش‌بنیان و اعضای هیئت علمی طرف قرارداد با شرکت ملی را به عهده دارد.

بابک مختاری ادامه داد: دفتر هماهنگی امور پژوهش و فناوری در چارچوب تفاهمنامه بین پارک علم و فناوری خوزستان و شرکت ملی حفاری راه‌اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در آ‌ینده نزدیک این دفتر هماهنگی به ساختمان اصلی آن در محوطه شش هکتاری پارک علم و فناوری خوزستان انتقال می‌یابد.

مختاری ضمن اعلام آمادگی پارک علم و فناوری خوزستان برای استقرار دفاتر پژوهش سایر شرکتها، اظهار داشت: استقرار دفتر شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام نیز هم‌اکنون در دست بررسی است.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان یادآور شد: در نخستین نشست شورای پارک علم و فناوری خوزستان تاسیس دفتر امور پژوهشی شرکت سیمان خوزستان به تصویب رسید که مراحل آن در حال انجام است.

به گفته وی، 30 تفاهمنامه برای 30 دستگاه اجرایی استان ارسال شده تا در صورت تمایل نسبت به استقرار دفاتر تحقیقاتی در پارک علم و فناوری خوزستان اقدام کنند که تاکنون حضور چند شرکت قطعی شده است.