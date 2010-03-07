سیستان و بلوچستان و پستهای خالی چندساله/ تغییرات در راه است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از مهمترین و در عین حال محرومترین استانهای کشور مانند دیگر مناطق با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت نهم و واگذاری مدیریت استان به یکی از نیروهای بومی استان، رویکرد مدیریتی جدیدی پیش گرفت و اکثر مدیریتهای استان نیز پس از سالها به نیروهای بومی واگذار شد که بررسی عملکرد آن خارج از موضوع این گزارش است.

به گفته شمار زیادی از کارشناسان در استان سیستان و بلوچستان که از بافت قومی و مذهبی خاصی برخوردار است، حبیب الله دهمرده به عنوان اولین استاندار بومی پس از انقلاب هرچند در حوزه فعالیت عمرانی و پیگیری مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان کارنامه خوبی از خود برجای گذاشت اما به علت بکارگیری برخی افراد ناکارآمد و ایجاد حلقه بسته ای که در اطرافش شکل گرفت همچنین زیاده خواهی برخی اشخاص و سهم خواهی از مدیریت استان که منجر به وجود آمدن مشکلاتی شد، دولت و وزارت کشور را در زمان مرحوم کردان ناگزیر از جابجایی وی و انتقال به استان همجوار کرمان کرد و علیمحمد آزاد استاندار ایلام را برای مدیریت استان به زاهدان آورد.

تغییرات مدیران استان در زمان استاندار سابق بسیار محدود بود

آزاد با گذشت دو سال از مدیریتش بر استان به جز محدود تغییرات از جمله جابجایی مشاور و مدیر حراست و مدیرکل اداری و مالی استانداری در همان آغازین روزهای شروع به کارش، تغییرات چندانی در ترکیب مدیریتی استان بوجود نیاورد و حتی برای ادارات کل امنیتی و سیاسی که اولی بدون مدیر و حتی سرپرست و دومی با سرپرست هنوز هم اداره می شود، مدیری منصوب نکرد.

علی محمد آزاد در این مدت هرچند توانست تا حدودی فضای پر تنش و پر التهاب سیاسی استان را به سمتی سوق دهد که آرامشی در فضای سیاسی استان حاکم شد ولی در بخش پیگیری مصوبات و افتتاح طرح ها از جمله راه آهن و گاز ایرانشهر تاکنون توفیق چندانی به دست نیاورده است.

پس از روی کار آمدن آزاد بعنوان استاندار سیستان و بلوچستان گفته می شد وی تغییرات مدیریتی را به پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری موکول کرده است ولی در عمل با گذشته شش ماه از شروع بکار دولت دهم که تغییراتی هم در سطوح مختلف مدیریتی و وزارتخانه های کشور شکل گرفته است، در استان سیستان و بلوچستان به جز خداحافظی ناگهانی حسن محمدزاده فراهانی معاون سیاسی اجتماعی استانداری از استان و انتقال به وزارت کشور در مردادماه که دلایل آن نیز اعلام نشد، و انتصاب مشاور و مدیرکل حوزه استاندار که در آذرماه از ایلام به استان آمد و در همین چند روز اخیر هم پس از بازنشستگی خانم رضایی مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری و معرفی جدلی شهردار سابق زاهدان به جای وی تغییر دیگری بوجود نیامده است .

اداره کل امنیتی انتظامی سیستان و بلوچستان بدون مدیر و حتی سرپرست!

حال که قریب به سه سال است با انتقال غلامرضا جاودان مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری که دبیری ستاد مبارزه با موادمخدر استان را نیز همزمان بر عهده داشت به سفارت ایران در افغانستان و ملحق شدن به یار دیرینه اش فداحسین مالکی، این اداره کل بدون مدیر و حتی سرپرست و اداره کل سیاسی نیز با بازنشسته شدن سلطانعلی میر با سرپرستی اداره می شوند، هنوز از انتصاب مدیرکل برای این حوزه ها خبری نیست و جالب این است که استان سیستان و بلوچستان در چند سال اخیر با مشکلات عدیده امنیتی نیز مواجه بوده است.

معاونت سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان هشت ماه بدون معاون و سرپرست!

مهمتر از این دو اداره کل، خود معاونت سیاسی اجتماعی استانداری است که در زمان دولت نهم به صورت مستقل از معاونت امنیتی انتظامی در استان ایجاد و فعال شد، اما پس از جابجایی محمدزاده فراهانی قریب به هشت ماه است که بدون معاون و سرپرست اداره می شود و سرنوشت آن نامعلوم است.

در حوزه مشاوران جوان نیز که حدود دو سال است بدون رئیس اداره می شود و وضعیت آن نامشخص است، هنوز فرد خاصی به عنوان رئیس گروه مشاوران جوان منصوب نشده و آزاد منتظر است که شاید مشایی رئیس گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری تغییراتی در ساختار این تشکیلات به وجود آورد و پس از آن تصمیم گیری کند.

همچنین زمزمه هایی در استان شنیده می شود که قرار است معاونت سیاسی اجتماعی مثل سابق با معاونت امنیتی انتظامی یکی شود و معاون فعلی امنیتی انتظامی عهده دار مسئولیت آن شود یا معاون جدیدی معرفی شود و با معلوم شدن وضعیت این معاونت اکثر قریب به اتفاق فرمانداران فعلی استان که از قبل نیز مطرح بوده تغییر کنند هرچند عملاً با انتصاب حسنعلی نوری فرماندار زاهدان به عنوان مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور، تغییرات در فرمانداری ها کلید زده شده است ولی هنوز سرپرستی برای آن مشخص نشده و امور را رضا سلیمانی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری برعهده دارد.

همچنین گفته می شود که فرماندار جدید زاهدان غیر بومی است و از دیگر استانها به زاهدان خواهد آمد.

بر اساس این گزارش، مهدی صفدری معاون امور عمرانی استانداری به دلیل عدم علاقه به ادامه کار در استانداری، حامدعلی مبارکی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و اسدالله اکبری معاون برنامه ریزی استانداری هردو به علت بازنشستگی بزودی جابجا خواهند شد.

در حوزه مشاوران استاندار نیز محمد شهرکی از کارکنان ایرنا که مشاور رسانه ای دهمرده استاندار سابق سیستان و بلوچستان بود و مدتی با وی به کرمان رفت و به علت عدم علاقه مندی دهمرده به ادامه کار مجدداً به استان برگشت و در حال حاضر نیز مشاورت رسانه ای آزاد را بر عهده دارد به زودی بازنشسته می شود.

شهرکی در مدت مسئولیتش هیچ نوع فعالیت مثبتی از خود نشان نداده و بجای برقراری ارتباط دوسویه با رسانه های استان عملاً به موازی کاری با روابط عمومی استانداری پرداخت و به جای دعوت از خبرنگاران در جلسات و برنامه های متعددی که استاندار دارد خودش بعنوان خبرنویس فعالیت کرده و اخبار را یکسویه و رپرتاژی به خبرگزاریها و نشریات محلی ارسال می کند.

جدای از خلاً مدیریتی در ستاد استانداری برخی از ادارات کل استان نیز چند وقتی است که بدون مدیر اداره می شوند.

اداره صدای و سیمای سیستان و بلوچستان بدون مدیر!

از جمله این ادارات صدا و سیمای مرکز استان است که پس از انتصاب علی نژاد به عنوان مدیرکل مرکز کردستان، بدون مدیر اداره می شود هر چند که گفته می شود مدیر مرکز کردستان به این استان خواهد آمد اما به دلیل عدم علاقه و بازنشستگی آمدن وی منتفی شده است.

چندی بعد صحبت از آمدن مدیر مرکز ایلام به استان مطرح شد که به نظر می رسد آمدن وی به علت اختلاف نظرهایی که وی با علی محمد آزاد در زمان مسئولیتش در استانداری ایلام داشته منتفی شود ولی تا کنون از انتصاب مدیر جدید خبری نیست.

این روزها گفته می شود موج جدیدی از تغییر مدیران در استان سیستان و بلوچستان در راه است که ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش و راه و ترابری از دستگاههای هستند که مدیران آنها به علت بازنشستگی به زودی تغییر خواهند کرد.

همچنین مدیران برخی ادارات و سازمانها از جمله تربیت بدنی و جهاد کشاورزی هم جابجا خواهند شد.

بر اساس این گزارش احمد اکبری رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان که تغییر وی از زمان روی کار آمدن دولت نهم مطرح بود و به دلیل حضور محمدمهدی زاهدی در وزارت علوم و همشهری بودن با وی تغییرش به تأخیر افتاد و در حال حاضر به عنوان سرپرست دانشگاه فعالیت می کند، نیز جابجا خواهد شد و گزینه هایی از جمله دکتر سنگتراش معاون سابق آموزشی دانشگاه، فرهاد شهرکی معاون فعلی آموزشی این دانشگاه و دکتر واثق عباسی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای تصدی ریاست این دانشگاه مطرح هستند.

مسئولان برای بخش صنعت استان چاره ای بیندیشند

حال با توجه به موج جدید تغییرات مدیریتی در استان سیستان و بلوچستان چه خوب است مسئولان برای بخش صنعت استان که از ظرفیتهای خیلی خوبی در این بخش وهمچنین معدن برخوردار است و تاکنون فعالیت مثبتی در استان انجام نشده که این مسئله بارها انتقاد نمایندگان مردم استان در مجلس را نیز به همراه داشته، چاره ای بیندیشند.

قطعاً تغییرات در مدیریت سازمان صنایع و معادن و شرکت شهرکهای صنعتی استان تحرک جدی و بیشتری را در این بخش به همراه دارد و فرصتهای مختلفی را برای ایجاد اشتغال در استانی که از بالاترین آمارهای بیکاری در کشور برخوردار است فراهم می سازد.