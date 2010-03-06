متخلفان صنفی در گلستان 1.7 میلیارد ریال جریمه شدند

نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال جاری 107 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان صورت گرفت که در این زمینه هفت هزار و 601 مورد پرونده تشکیل شد.

وی اظهار داشت: تعداد گزارشها و شکایت از واحدهای صنفی در سال جاری بی سابقه بود که از هفت هزار و 656 مورد گزارش دو هزار و 85 مورد مربوط به تخلف صنفی بوده است.

وی بر لزوم نظارت و کنترل بر بازار تاکید کرد و گفت: ما به دنبال امنیت بر بازار هستیم تا امنیت برای مصرف کننده ایجاد شود.

کهنسال با اشاره به برگزاری فروشگاه های عرضه مستقیم کالا در استان و عرضه میوه شب عید گفت: نرخ میوه شب عید اعلام می شود و پائین تر از نرخ بازار خواهد بود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان عنوان کرد: نرخ اجناس در فروشگاه های عرضه مستقیم حدود 15 درصد زیر قیمت بازار است و نیروهای بازرسی نیز در این فروشگاه ها و میادین بازار میوه و مرکبات مستقر هستند.

وی عنوان کرد: این بازرسیها در قالب اکیپهایی مشترک در بحثهای مختلف صورت می گیرد و با متخلفان برخورد می شود.

پنج فروشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستانهای مختلف گلستان دایر می شود.