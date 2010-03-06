فرود جشنواره موسیقی فجر روی نت پایان

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم پنجشنبه شب با حضور هنرمندان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،معاون هنری وزارت ارشاد،دبیر جشنواره وجمعی از علاقه مندان ازساعت 20:15 آغاز شد.

در ابتدای مراسم گروه 24 نفره تواشیح "هم آوایان اهل بیت" 3 قطعه موسیقی مذهبی را به رهبری هادی آرزم برای حاضران اجرا کردند.

سپس مجری مراسم ضمن خوشامد گویی به حاضران میلاد حضرت محمد(ص) و همچنین میلاد امام جعفر صادق(ع) تبریک گفت و از گروه موسیقی سنتی مهتاب رو به سرپرستی وصال عربزاده دعوت کرد تا برای اجرای قطعاتی از موسیقی سنتی به روی سن بروند.

تجلیل از بزرگان موسیقی ایران

پس از اجرای گروه"مهتاب رو" نوبت به بخش تجلیل از بزرگان موسیقی ایران رسید که به همین منظور مجری برنامه از سید محمد حسینی، محمد حسین ایمانی خوشخو، محمد حسین خبری، مصطفی کمال پور تراب و حسن ریاحی دعوت کرد تا به روی سن بیایند و هدایای این بزرگان را اهدا کنند.

عاشیق یوسف اوهانس اولین چهره برگزیده این بخش بود که پس از پخش نماهنگی از وی، همراه با ساز اش به روی سن آمد و جایزه خود را دریافت کرد. عاشیق اوهانس در این نماهنگ درباره ساز اش تاکید کرده بود: سازم را خیلی دوست دارم و هیچ وقت آن را از خودم دور نمی کنم؛ ساز من خوب سازی است؛ من روزها کشاورزی می کنم و وقتی از سر کار به خانه بر می گردم پس از خوردن یک استکان چای سراغ سازم می روم.

منوچهره صهبایی رهبر ارکستر سمفونیک تهران دومین برگزیده بخش تجلیل از بزرگان موسیقی بود که در نماهنگ مربوط به وی تصاویری از اجراهای اروپایی ارکستر تحت نظارت وی برای حاضران پخش شد.

سومین برگزیده این بخش آذر هاشمی نوازنده سنتور بود که پس از دریافت جایزه خود پشت تریبون قرار گرفت و گفت: من این موفقیتم را با تمام خانم هایی که با من در عرصه هنر فعالیت کرده اند تقسیم می کنم و این جایزه را منحصرا متعلق به خودم نمی دانم.

اما چهارمین برگزیده این بخش عبدالوهاب شهیدی بود. با شروع شدن نماهنگ مربوط به معرفی این خواننده و نوازنده عود و پخش شدن قسمتی از آواز وی حاضران در سالن وی را تشویق کردند و زمانی که شهیدی برای دریافت هدیه خود به روی سن رفت همه حاضران به احترام او به صورت ایستاده به تشویق این هنرمند پرداختند.

وزیر ارشاد : موسیقی آن است که دلت را بلرزاند

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش بعدی برنامه اختتامیه پشت تریبون قرار گرفت و سخنان خود را با این شعر آغاز کرد: نقش جمال یار را تا که به دل کشیده ام/ یکسره مهر این و آن از دل خود بریده ام

وی در ادامه ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام صادق(ع) بیتی از مولانا را برای قرائت انتخاب کرد وگقت: خشک سیمی خشک چوبی خوشک پوست/ از کجا می آید این آوای دوست. دوستان می دانم شنیده اید و شاید طعم ظرافتش را چشیده اید؛ امااین بار دل بدهیم به جای گوش به موسیقی کلام شیخ عجل.

وزیر ارشاد همچنین گفت: چه بی انصافی است اگر زمزمه تفهیم به لوح تقبیح با شوق به غنا بر هم زده شود و چه زیبا است اگر هم نوا با نجوای پنهانی این ساز ذکری رود از دوست و هنرمند آن است که آنی جوید در ذکر پنهانی که هزار باده ناخورده در رگ تاک است. هنر در انقلاب انقلاب در هنر را می طلبید که اسلام هر چه پیش از خود را استفاده کرد و هر چه غیرالهی را به سمت خدا حواله کرد. ... و موسیقی مسیری تازه یافت.

حسینی در ادامه تصریح کرد: امام سالک واصل که خدایش به عالی ترین درجات رتبت دهد با تمجید برآن موسیقی فاخر، یعنی سرود"ای مجاهد شهید مطهر" که در رثای استاد شهید مطهری ساخته شده بود مهرتائید زد که سند حلیت نغمه و سازی شد که دل با خدا دمساز می شود. حرمت غنا از نغمه لهو و لعب بوده است که خوانده اند دو سو دارد یکی آنکه دلت را بلرزاند و دو دیگر تنت را. یکی آنکه جانت را فرا برد و دو دیگر آنکه نفست را فرو کشد و موسیقی آن است که دلت را بلرزاند و چهره جانت را به سمت خود بگردند. پس در آغاز نغمه بود و پس آنگاه ساز، که هم آغاز گردند.

وی ادامه داد: در بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر تنوع و تکثر، جوان گرایی و تجربه افزایی و ابتکار عمل از بدایع رخدادها بود. حضور گروه های موسیقی کشورهای مختلف از جمله کشورهای عضو اکو جامعیت و شمول انواع موسیقی سنتی ، پاپ، کلاسیک، نواحی و اجرای همزمان در بعضی از شهرستان ها از دیگر ویژگی های است.

وریز ارشاد همچنین گفت: از تمامی آنان که نقش آفرین این صحنه بودند سپاسگزارم؛ لیکن امیدوارم نگاهمان را به موسیقی تا حد زیادی وسعت بخشیده و تطهیر کنیم. موسیقی حامل است محمل است باری باید داشته باشد فرهنگ و هنر ما با موسیقی به ما هو موسیقی کمتر ارتباط بر قرار می کند. ساز مکمل است و با کلام کامل است. محموله و محتوا را بیشتر مورد مداقه قرار دهیم. مباد آنکه این قطار راه بیافتد و باد حمل کند و از آن اسفبار تر آنکه باد سموم محموله اش باشد. آنچه می تواند به تعالی روح کمک کند بیشتر از هر پدیده ای در معرض خطر است زیرا با اندکی سهل انگاری خدشه بر می دارد.

خوشامد نوروز با اجرای نوروز خوانان

در بخش نوروز خوانی ابتدا عاشیق یوسف اوهانس 82 ساله از سمت چپ سن همراه با ساز اش در حالی که به زبان آذری نوروز خوانی می کرد به روی صحنه آمد. سپس محمد حبیبی نوروز خوان 75 ساله تالشی در حال اجرای نوروز خوانی منطقه خود از سمت راست سن به روی صحنه آمد.

حاج محمد طاحونی 80 ساله از کاشمر خراسان سومین نوروز خوانی بود که از یکی از درب های سالن در حال اجرای نوروز خوانی وارد شد و به روی سن رفت. چهارمین نورزخوان این بخش ناصر وحدتی از دیلمان گیلان بود که در نهایت این چهار نفر همراه با اجرای یک نغمه واحد صحنه را ترک کردند.

اجرای نیما مسیحا به یاد فرهاد مهراد

پس از بخش نوروز خوانی نوبت به نیما مسیحا رسید تا به همراه ارکستری به رهبری محمد رضا عقیلی به روی سن بیاید به نمایندگی از گروه های پاپ به اجرای برنامه بپردازد. مسیحا پیش از اجرای قطعاتش گفت: من امشب قصد دارم با اجرای 2 قطعه ادای دینی به فرهاد مهراد داشته باشم که یکی از این قطعات بی ارتباط با میلاد حضرت محمد(ص) نیست.

نیما مسیحا سپس سه قطعه"نمی تونم" از امین قباد، "مرد تنها" و "وحدت(والا پیامدار محمد)" از فرهاد مهراد را اجرا کرد.

تسلیت درگذشت دو استاد موسیقی نواحی

در ادامه مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر فیلم کوتاهی از سفر ارکستر سمفونیک تهران به اروپا برای اجرای سمفونی صلح و دوستی که از 2 تا 13 بهمن انجام شده بود برای حاضران پخش شد. در قسمت های مختلف این فیلم کوتاه با برخی از کسانی که این اجراها را از نزدیک دیده بودند گفتگوهایی صورت گرفته بود.

مجری برنامه پس از پخش این فیلم کوتاه خبر درگذشت استاد رحیمی و همچنین حسان اگزاز چنانی زاد را که هر دو از اساتید موسیقی نواحی بودند را اعلام کرد و به اهالی موسیقی تسلیت گفت.

در بخش بعدی برنامه نیز شاهین فرهت به عنوان نماینده عضو شورای سیاستگذاری جشنواره و نماینده هیئت داوران به روی سن آمد و بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد.

معرفی برگزیدگان

با دعوت مجری برنامه (آذر) محمد حسین خبری، شاهین فرهت و حسن ریاحی به روی سن آمدند تا جوایز برگزیدگان بخش رقابتی بیست و پنجمین جشنواره موسیقی موسیقی فجر را اهدا کنند.

در نهایت برگزیدگان بخش های مختلف رقابتی به این ترتیب اعلام شدند:

در بخش آهنگسازی

- رتبه اول، امیر پورخلجی به خاطر اثر"آرش کمان‌گیر"

- رتبه دوم مشترکا، پژمان خلیلی برای قطعه"خلسه خیال" و ربکا آشوبیان برای قطعه"فستیوا"

- رتبه سوم مشترکا، محمد کرباسچی ‌والاشانی برای قطعه"بهاران را باور کن" و جمال سامری برای قطعه "ضحاک"

در بخش موسیقی نواحی

- رتبه اول مشترکا، گروه موسیقی آبیدر(در بخش اصالت) از سنندج و گروه جولان از شیروان(در بخش نو آوری)

- رتبه دوم مشترکا، گروه سهند از تبریز(در بخش اصلت) و گروه گیل و آمارد از تهران(در بخش نوآوری)

- رتبه سوم مشترکا، گروه درنا از بجنور(در بخش اصالت) و گروه نغمه هرمزگان از بندرعباس(در بخش نوآوری)

در بخش موسیقی سنتی

- رتبه اول، گروه ژی به سرپرستی شهباز شاهین پور از مهاباد

- رتبه دوم مشترکا، گروه دلکش از اهواز به سرپرستی محمد اسماعیل علیزاده و گروه فغان

- رتبه سوم، گروه ندای هاتف از تهران به سرپرستی سینا علم

در بخش موسیقی کلاسیک

- رتبه اول، گروه ارس و نووا به سرپرستی آرمین قیطاسی از تهران

- رتبه دوم، گروه دوئت زهی جوان به سرپرستی میلاد عالمی از تهران

- رتبه سوم، گروه دوئت و تریو ویلون و پیانو به سرپرستی پانیذ فریوسفی از تهران

در بخش آواز جمعی

- رتبه اول، گروه کُر هنرستان موسیقی دختران به سرپرستی شهلا میلانی

- رتبه دوم، گروه کُر آرپا به سرپرستی آربی بابومیان از تهران

- رتبه سوم مشترکا، گروه کُر فرهنگسرای اندیشه به سرپرستی مهدی جاور و گروه کُر فرهنگسرای بهمن به سرپرستی آرش گوران

در بخش موسیقی پاپ

-رتبه اول ، گروه کادانس به سرپرستی سید علی حسینی از تهران

- رتبه دوم، گروه هارمونی به سرپرستی عباس لطیفی از تهران

- رتبه سوم، گروه دیروز و امروز به سرپرستی محمد ابراهیمیان از اصفهان

در این مراسم هنرمندان و موسیقیدانانی چون حسن ناهید، فریدون حافظی، حسین دهلوی ، فرج علیپور و...حضور داشتند.