پروفسور نیک باستروم مدیر مؤسسه آینده بشر دانشگاه آکسفورد در مورد اینکه آیا فلسفه توانسته به جنبه‌های ملموس و کاربردی توجه داشته باشد، به خبرنگار مهر گفت: به نظر می‌رسد توجه به فلسفه تحلیلی در قرن بیستم به نوعی توجه به جنبه‌های کاربردی فلسفه است. فلسفه تحلیلی باعث شده ابزارهای تحلیلی که در قرون گذشته مورد غفلت فلسفه واقع شد در اختیار گذاشته شود.

وی افزود: فلسفه تحلیلی نوعی ابزار دقت و توجه به جزئیات را در اختیار بشر می‌گذارد. در واقع فلسفه تا قرن بیستم چندان در این راستا حرکت نکرده بود.

وی تصریح کرد: در طی قرون گذشته شاهد غفلت در ارائه ابزار تحلیلی توسط حوزه فلسفه بوده‌ایم و این از دستاوردهای فلسفه در قرن بیستم است که به چنین موفقیتی نائل شده است.

مدیر مؤسسه آینده بشر دانشگاه آکسفورد افزود: به واسطه وجود جنبه‌های کاربردی در فلسفه تحلیلی شاهد این هستیم که در حال حاضر فلاسفه زیادی در موضوعات مختلف فلسفی مشغول فعالیت هستند. شاید از لحاظ تعداد فیلسوفانی که در حال حاضر مشغول فعالیت در حوزه فلسفه هستند در دوران گذشته چنین میزانی را شاهد نباشیم.

باستروم تأکید کرد: نکته مهمی که باید توجه داشت این است که دستاوردهای فلسفی در قرن حاضر بر اساس مبانی و بنیانهای فلسفی قرون پیشین به وجود آمده است.

این استاد دانشگاه گفت: به عبارت دیگر فلسفه تحلیلی و کاربردی در عصر حاضر در خلأ عمل نمی‌کند بلکه محصول و میوه ایده‌های فلسفی قرون گذشته است.