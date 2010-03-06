تصمیمات داور در روند بازی تأثیر منفی گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرهاد پورغلامی شامگاه جمعه پس از شکست مقابل ابومسلم در جمع خبرنگاران افزود: در نیمه نخست این دیدار، دو تیم بازی متعادلی داشتند اما با شروع نیمه دوم ابومسلم بسیار بهتر شد و حملات زیادی را بر روی دروازه ما انجام دادند که سر انجام به گل رسیدند.

سرمربی ملوان با اشاره به مصدومیت نسبتا شدید کاپیتان ملوان در این دیدار تصریح کرد: از زمانیکه بازیکن ابومسلم بر روی پژمان نوری خطا کرد و باعث مصدومیت نوری شد تیم ما نیز بهم ریخت و باید بگویم که این موضوع بر روی بازی نفرات ما تأثیر بدی گذاشت.

وی ادامه داد: پژمان نوری بدلیل برخوردی که با مدافع ابومسلم داشت مصدومیت نسبتا شدیدی پیدا کرده است که به همین خاطر باید با پزشک تیم صحبت کنم تا ببینم وضعیت کاپیتان تیم در چه حال است.

پورغلامی در خصوص قضاوت این دیدار اظهار داشت: من بر روی داوری در این دیدار نقدهای فراوانی دارم و به اعتقاد بنده داور در اخراج آلن باسیچ اشتباه کرد و همچنین در طول مسابقه به بازیکنانم اخطارهای بی ربطی را نشان داد.

وی افزود: البته داور در نیمه دوم بازی نیز چهار دقیقه وقت اضافی را در نظر گرفت که در همین مدت پنج تعویض انجام شد اما داور زمان تعویضها را محاسبه نکرد.

سرمربی ملوان بندرانزلی با بیان اینکه از مهرداد اولادی رضایت کامل را دارم افزود: مهرداد اولادی از زمانیکه به تیم ملحق شده است بازیهای خوبی را از خود به نمایش گذاشته و من از او و بقیه بازیکنان راضی هستم.

وی در رابطه با حضور غفور جهانی در تیم ملوان نیز گفت: برای اینکه انزلی بتواند در لیگ برتر نتایج خوبی را کسب کند از همه دوستانداران قو های سپید مشورت می گیرم و غفور جهانی هم بر همین اساس به من مشاوره می دهد.