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۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۰۶

معرفی نامزدهای نهایی بخش ویژه جایزه‌ شعر خبرنگاران

معرفی نامزدهای نهایی بخش ویژه جایزه‌ شعر خبرنگاران

دبیرخانه جایزه شعر خبرنگاران فهرست نهایی نامزدهای بخش ویژه چهارمین دوره این جایزه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حذف یکی از دو نامزد بخش ویژه چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران – ویژه شاعرانی که تاکنون کتاب شعر منتشر نکرده‌اند – و در پی بررسی آرای هیئت داوران جایزه، مجموعه‌های ارسالی از سوی "ساره دستاران" و "علی اسداللهی" به عنوان نامزدهای جدید این بخش معرفی شدند.

بنابراین در بخش ویژه این دوره از جایزه، نامزدها عبارتند از: علی اسداللهی، ساره دستاران و مصطفی غضنفری.

دبیرخانه جایزه شعر خبرنگاران با تقدیر و سپاس از کلیه شاعرانی که در این بخش از چهارمین دوره جایزه شرکت کردند، اعلام کرد: امیدوار است با حضور پربارتر این گروه از شاعران در دوره‌های بعد، جامعه ادبی کشور بروز و معرفی استعدادهای قابل را در این عرصه شاهد باشد.

چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران به‌ زودی برگزیدگان خود را در دو بخش کتاب‌های منتشرشده در سال 1387 و شاعرانی که تاکنون مجموعه شعری منتشر نکرده‌اند، معرفی و طبق سنت هر ساله از یک چهره پیشکسوت عرصه‌ شعر فارسی تجلیل می‌کند.

کد مطلب 1045997

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