معرفی نامزدهای نهایی بخش ویژه جایزه‌ شعر خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حذف یکی از دو نامزد بخش ویژه چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران – ویژه شاعرانی که تاکنون کتاب شعر منتشر نکردهاند – و در پی بررسی آرای هیئت داوران جایزه، مجموعههای ارسالی از سوی "ساره دستاران" و "علی اسداللهی" به عنوان نامزدهای جدید این بخش معرفی شدند.
بنابراین در بخش ویژه این دوره از جایزه، نامزدها عبارتند از: علی اسداللهی، ساره دستاران و مصطفی غضنفری.
دبیرخانه جایزه شعر خبرنگاران با تقدیر و سپاس از کلیه شاعرانی که در این بخش از چهارمین دوره جایزه شرکت کردند، اعلام کرد: امیدوار است با حضور پربارتر این گروه از شاعران در دورههای بعد، جامعه ادبی کشور بروز و معرفی استعدادهای قابل را در این عرصه شاهد باشد.
چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران به زودی برگزیدگان خود را در دو بخش کتابهای منتشرشده در سال 1387 و شاعرانی که تاکنون مجموعه شعری منتشر نکردهاند، معرفی و طبق سنت هر ساله از یک چهره پیشکسوت عرصه شعر فارسی تجلیل میکند.
نظر شما