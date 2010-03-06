اخبار کوتاه ورزشی از استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در جریان برگزاری مرحله دوم مسابقات هندبال زیرگروه باشگاه های کشور که با حضور شش تیم برگزار گردید، تیم هندبال بانوان کردستان با ارائه بازیهای مناسب و در خور توجه تواسنت جواز حضور در رقابتهای لیگ برتر کشور را به دست آورد.

در جریان این دوره از رقابتها که با حضور تیمهای فولاد ماهان سپاهان، هیئت فارس، هیئت کرمان، همای تهران، تربیت بدنی کرمان و هیئت کردستان برگزاری گردید، نماینده استان کردستان با ارائه بازیهای خوب توانست با پیروزی مقابل تیمهای فارس و کرمان علاوه بر کسب عنوان سوم جواز حضور در رقابتهای لیگ برتر هندبال را به دست آورد.

مجمع سالیانه هیئت باستانی استان کردستان برگزار گردید

مجمع سالیانه هیئت باستانی و زورخانه ای استان کردستان با حضور اعضاء و در راستای تصویب برنامه های این هیئت در سال آینده و همچنین بررسی عملکرد هیئت در سال جاری برگزار گردید.

رئیس هیئت باستانی و زورخانه ای استان کردستان در ابتدای این جلسه با اشاره به موفقیتهای به دست آمده در سال جاری عنوان کرد: همکاری و تعامل بسیار خوب هیئت استان با هیئت های شهرستانی و همچنین حمایت از ورزشکاران استان برای حضور مقتدر در رقابتهای کشوری و بین المللی از جمله دلایل کسب موفقیتهای این هیئت به شمار می رود.

خسرو ساکی بیان داشت: در طول سال جاری ورزشکاران هیئت باستانی و زورخانه ای استان کردستان موفق به کسب 66 مدال مختلف در رقابتهای ملی و بین المللی شده اند که این رقم در مقایسه با سال گذشته بیش از 60 درصد رشد داشته است.

وی در پایان بر برگزاری دوره های آموزشی و همچنین افزایش تعامل هیئت باستانی و زورخانه ای استان کردستان با سازمان آموزش و پرورش برای جذب نوجوانان و جوانان برای حضور در رشته های باستانی و زورخانه ای تاکید کرد.

مسابقات لیگ فوتبال کردستان اردیبهشت سال آینده آغاز می شود

رئیس هیئت فوتبال استان کردستان از آغاز رقابتهای لیگ فوتبال این استان از اردیبهشت سال آینده خبر داد.

بهنام نظری در این رابطه اظهار داشت: رقابتهای لیگ برتر فوتبال استان کردستان با شیوه ای جدید و با حضور 9 تیم برتر باشگاهی این استان از اردیبهشت سال آینده آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است علاوه بر برگزاری لیگ برتر فوتبال در استان کردستان، رقابتهای لیگ دسته اول، رقابتهای شهرستانی در تمامی رده های سنی، لیگ فوتسال بانوان و آقایان و لیگ مدارس فوتبال نیز به صورت منظم در سال آینده برگزار شود.

سیمنار استانی داوری کاراته برگزار گردید

سمینار استانی داوری کاراته با حضور 60 نفر از داوران این رشته و به مدت چهار روز در سنندج برگزار گردید.

در این دوره آموزشی که به سرپرستی مسعود الماسی و امید حسنی برگزار گردید، آخرین تغیرات قوانین داوری بررسی و به افراد حاضر آموزش داده شد.