آزمایش DNA مظنونان ترور مبحوح/ مظنونان اسرائیلی نبودند،استعفا می دهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ضاحی خلفان تمیم روز گذشته گفت: اسرائیل باید به پلیس دبی اجازه آزمایش DNA مظنونان به ترور محمود رئوف المبحوح رهبر شاخه نظامی حماس را که چندی پیش در هتلی در دبی رخ داد، بدهد.

وی همچنین گفت که اگر این آزمایش نشان دهد مظنونان اسرائیلی عامل این ترور نبودند از سمت خود استعفا خواهد داد.

رئیس پلیس دبی افزود: شما می توانید درباره همه چیز دروغ بگوئید جزء DNA ، من از اسرائیل می خواهم اجاره آزمایش DNA از مظنونان را بدهد تا اینکه این مورد با مورد پیدا شده در صحنه جرم مطابقت داده شده و اگر مشخص شود که نتیجه آن چیزی نبوده که من عقیده دارم کناره گیری خواهم کرد .

وی گفت: بازرسان پلیس نمونه هایی از DNA و اثر انگشت را از صحنه جنایت جمع آوری کرده اند و نمونه هایی از تعدادی از مظنونان که در پس این جنایت هستند وجود دارد و ما این نمونه ها را داریم و زمانی که آنها دستگیر شوند اثر انگشت و نمونه های DNA مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

محمود رئوف المبحوح از رهبران شاخه نظامی حماس در 19 ژانویه از سوی 26 تروریست موساد در دبی به قتل رسید.