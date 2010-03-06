نمایندگان ایران مقابل حریفان خود به برتری رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز از نوزدهمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی آسیا روز گذشته در سالن افراسیابی مجموعه ورزشی شیرودی با پیروزی نمایندگان کشورمان همراه بود. در این رقابت ها احسان سپهوندی در 54 کیلوگرم با نتیجه 6 بر 2 مقابل حریفی از تاجیکستان به برتری رسید و به دور بعد صعود کرد. وی در این مرحله با "شیوا په پا" از هندوستان مبارزه خواهد کرد.

در 57 کیلوگرم افشین البندی با نتیجه 5 بر صفر مقابل حریف تایلند به برتری رسید و به دور دوم صعود کرد تا با نماینده ای از هندوستان دیدار کند. نمایندگان کشورمان در صورت پیروزی در این دیدارها مدال برنز خود را قطعی خواهند کرد.

امروز در همین چارچوب مسعود ریگی در 48 کیلوگرم با نماینده ای از تایلند دیدار خواهد کرد، آرمین امجدیان بوکسور وزن 51 کیلوگرم کشورمان با ژاپن دیدار خواهد کرد و مصطفی خمرنیا در 69 کیلوگرم با حریفی از چین میارزه می کند.

نوزدهمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی جوانان آسیا با حضور 140 بوکسور از 20 کشور جهان از روز چهارشنبه در ورزشگاه شیروری آغاز شده و به مدت 8 روز ادامه خواهد داشت.