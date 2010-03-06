کوچین آمل مرحله دوم حذفی بسکتبال کشور را با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر در امل، مسابقه دو تیم کوچین آمل و ذغال سنگ شاهرود که نخستین بازی دو تیم در مرحله دوم حذفی مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور بود شامگاه جمعه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار شد، که در پایان تیم کوچین میهمان خود را با نتیجه 80 بر 69 با شکست بدرقه کرد.

تیم کوچین آمل در هر چهار کوارتر این دیدار برتری خود را برابر حریف شاهرودی حفظ کرد و در پایان این دیدار با اختلاف 11 امتیاز با پیروزی زمین مسابقه را ترک کرد.

انگیزه بالایی که بازیکنان تیم کوچین در این دیدار برای پیروزی و صعود برابر نماینده شاهرود داشتند نیز عاملی مضاعف برای برتری آنان در این دیدار خانگی شده بود.

البته با صلاحدید محمد ملکشاه سرمربی تیم کوچین آمل، برخی بازیکنان ذخیره این تیم در کوارتر سوم و چهارم بازی به میدان آمدند که بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.

حضور بیش از هزار نفر از تماشاچیان آملی بر جذابیت های این مسابقه افزوده بود به طوری که تشویق های بی امان آنان، سهم به سزایی دربرتری تیم کوچین داشت.

دومین دیدار دو تیم در این مرحله پنجشنبه هفته جاری به میزبانی تیم ذغال سنگ شاهرود برگزارمی شود.

دو تیم در این مرحله نیز سه بار برابر هم قرار می گیرند و هر تیمی که صاحب دو پیروزی شود به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد.

تیم کوچین آمل به عنوان تنها نماینده مازندران در گروه یک مسابقات بسکتبال دسته یک باشگاه های کشور در فصل جاری حضور داشت و به عنوان تیم سوم گروه خود به مرحله حذفی صعود کرد.